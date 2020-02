Es war die große Überraschung: Im November vergangenen Jahres kündigte der Elektroautohersteller Tesla an, seine neue Fabrik in Grünheide südöstlich von Berlin zu bauen. Ab 2021 will Tesla in dem Werk produzieren, bis zu 8.000 Menschen sollen dann für den Konzern in Grünheide arbeiten – zahlreiche Arbeitsplätze im strukturschwachen Brandenburg. Passiert ist seit Herbst wenig, stattdessen gibt es Proteste. Die Anwohnerinnen und Anwohner demonstrieren gegen die für den Fabrikbau notwendige Rodung des Waldes, zudem kritisieren sie, dass die Fabrik in einem Trinkwasserschutzgebiet gebaut werden soll. Einige befürchten, dass durch die neue Fabrik die Grundstückspreise in der Region steigen. Lenz Jacobsen aus dem Politikressort von ZEIT ONLINE war vor Ort und hat mit Anwohnern gesprochen. Im Gespräch mit Mounia Meiborg erzählt er, warum die Menschen gegen die Tesla-Fabrik demonstrieren und ob der geplante Produktionsbeginn im Jahr 2021 überhaupt realistisch ist.

Schon seit mehr als einem Monat breitet sich das Coronavirus weltweit immer weiter aus. Inzwischen sind 43.000 Menschen infiziert und 1.000 an der Lungenkrankheit gestorben – die meisten davon in China. Gerade dort führte das Virus zu drastischen Maßnahmen: Ganze Millionenstädte wurden von der Außenwelt abgeriegelt, um die Ausbreitung zu stoppen. Zudem wurden Europäer aus den betroffenen Regionen ausgeflogen und in Quarantäne gesteckt. Und Kreuzfahrtschiffe dürfen aufgrund von Verdachtsfällen nicht anlegen und werden isoliert. In Genf haben nun Expertinnen und Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO getagt, um über die Quelle des Virus, Übertragungswege und mögliche Therapien zu sprechen. Florian Schumann ist Mediziner und beschäftigt sich im Wissensressort von ZEIT ONLINE unter anderem mit dem Coronavirus. Er berichtet über den derzeitigen Stand der Ausbreitung und ob sich die Krankheit inzwischen behandeln lässt.

Und sonst so? Warum Vinylschallplatten bald knapp werden könnten.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz und Mathias Peer

Moderation: Mounia Meiborg



