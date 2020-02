Die Gewaltenteilung ist ein Grundprinzip jeder Demokratie. Aber genau diese Trennung von Exekutive, Judikative und Legislative versucht der britische Premierminister Boris Johnson gerade aufzuweichen. Seit der Parlamentswahl im Dezember haben seine Tories die Mehrheit im Parlament und seitdem hat er nicht nur den Brexit durchgezogen. Johnson baut sein Land auch im Inneren um. Er will die Befugnisse von Gerichten und Parlament beschneiden, damit sie seine Regierung nicht mehr so stark kontrollieren. Minister, die ihm zu kritisch waren, hat er ausgetauscht. Auch die Medien will er jetzt beeinflussen, die sogenannte vierte Gewalt. Sein jüngster Vorstoß, den Rundfunkbeitrag abzuschaffen, richtet sich gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die BBC. In Großbritannien fragen sich jetzt immer mehr Menschen, wo das alles hinführen soll. Wir sprechen darüber mit Bettina Schulz, unserer Autorin aus London.

Seitdem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich Anfang Februar überraschend mit den Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden ist, ist im politischen Deutschland nichts mehr wie vorher. Kemmerich trat kurz nach seiner Vereidigung wieder zurück. Bis es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt, bleibt er allerdings geschäftsführend im Amt. Nur hat er kein Kabinett an seiner Seite, die Regierung besteht aus einer einzigen Person, nämlich Kemmerich. Was bedeutet das für Thüringen? Ist das Land noch handlungsfähig? Wie das politische Tagesgeschäft in dieser besonderen Situation in Erfurt funktioniert, erklärt Martin Debes, unser Reporter aus Thüringen.



Und sonst so? In Hongkong fürchten Menschen, dass ihnen das Klopapier ausgehen könnte.



