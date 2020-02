Wie knapp ist Deutschland neuem rechtsextremen Terror entgangen? Ziel der jetzt festgenommenen sogenannten Gruppe S soll es gewesen sein, durch Anschläge auf Politikerinnen und Politiker, Asylsuchende sowie Betende in Moscheen Chaos auszulösen und laut Bundesanwaltschaft so "die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik zu erschüttern und letztlich zu überwinden". Die Motive ähneln denen der rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordet hatte. Handelt es sich bei der Gruppe S also um eine neue rechtsextreme Terrorzelle? Nach bundesweiten Razzien hatte die Polizei in der vergangenen Woche zwölf Männer festgenommen. Einer der Verdächtigen ist ein Verwaltungsbeamter der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Inzwischen sitzen die Männer in Untersuchungshaft. Wie sind sie überhaupt aufgeflogen? Christian Fuchs, Investigativredakteur der ZEIT, analysiert, wie gut die Behörden gegen Rechtsterrorismus aufgestellt sind.



In Berlin wird wieder der rote Teppich ausgerollt: Heute startet die 70. Berlinale und damit der Kampf der Filmfans um die Tickets. In diesem Jahr ist jedoch so einiges anders: Zum ersten Mal werden die Filmfestspiele nach 18 Jahren nicht mehr von Dieter Kosslick geleitet. Stattdessen übernehmen jetzt Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Und direkt zu Beginn bekamen sie es mit einem Skandal zu tun: Recherchen der ZEIT deckten die NS-Vergangenheit des ersten Berlinale-Leiters Alfred Bauer auf – und niemand will davon gewusst haben. Daraufhin wurde der nach ihm benannte Preis ausgesetzt. Was mit der neuen Leitung noch so alles anders wird, berichtet Wenke Husmann, Redakteurin mit Schwerpunkt Film im Kulturressort von ZEIT ONLINE.

Und sonst so? Solvitur ambulando. Frei übersetzt: Problemen davonzulaufen, hilft.



