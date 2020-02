Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz sollte der Frage nachgehen, wie tief der Westen in der Krise steckt. Die Europäer interessierte besonders: Wie verlässlich sind die USA noch als Partner in internationalen Allianzen? Muss sich Europa stärker auf sich selbst konzentrieren? Doch die Delegation aus den USA kannte fast nur ein Thema: Den Konflikt mit China und die Bedrohung, die aus US-Sicht von der chinesischen Führung ausgeht. Der chinesische Außenminister Wang Yi wiederum nannte die Anschuldigungen seines US-Kollegen Mike Pompeo Lügen. All das klang nicht nach diplomatischen Versuchen, gegenseitiges Verständnis aufzubringen, sondern nach einer offenen Eskalation im Konflikt der beiden Systeme. Über die Münchner Sicherheitskonferenz spricht Simone Gaul mit Matthias Naß, Internationaler Korrespondent der ZEIT.



Fahrradfahren ist auf deutschen Straßen oft lästig, manchmal lebensgefährlich. Radwege sind zugeparkt, Lastwagen biegen zu schnell um die Kurven, Autos überholen mit zu geringem Abstand. Weil die Bundesregierung aber will, dass mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen, hat sie eine Reform der Straßenverkehrsordnung erarbeitet, die der Bundesrat am Freitag mit einigen Änderungen gebilligt hat. Was genau wird sich ändern für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer? Und wie sollen die neuen Regeln kontrolliert werden? Über die Wende in der Verkehrspolitik spricht Sören Götz, Mobilitätsredakteur bei ZEIT ONLINE. Er sagt: Die Reform ist eine Verbesserung. Aber es gibt auch einige Punkte, die noch immer nicht umgesetzt worden sind.

Außerdem: Billie Eilishs Bondsong ist schöner als unser Podcastjingle.



Mitarbeit: Sophia Hofer, Christina Felschen

Moderation: Simone Gaul

