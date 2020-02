Das Motto der 56. Münchner Sicherheitskonferenz war Westlessness, ein Wort, das es im Englischen nicht gibt. Was besagt die Neuschöpfung? Die Webseite der Siko definiert Westlosigkeit so: "ein weitverbreitetes Gefühl des Unbehagens und der Rastlosigkeit angesichts wachsender Unsicherheit über die Zukunft des Westens", dazu "Zerfall und Rückzug".

Solche Diagnose ist noch älter als das Bündnis. Schon vor 100 Jahren beschwor der deutsche Oberpessimist Oswald Spengler den "Untergang des Abendlandes". Das Buch wurde seitdem millionenfach verkauft. Die Veteranen der Siko (seit 1963) erinnern sich: Noch nie herrschte Wohlbehagen. Alljährlich ging das Gespenst des US-Rückzugs um, begleitet von Bündniskrisen en gros: Misstrauen gegen die deutsche Ostpolitik, Angst vor einem Supermachtdeal auf Kosten der Europäer, Währungs- und Handelskräche, Nachrüstung, Raketenabwehr, Irakkrieg, Nato-Osterweiterung … Und nie hörten die Amerikaner auf, die Europäer als Trittbrettfahrer zu geißeln, die trotz ihres Reichtums zu wenig für die Sicherheit aufbrächten.



Doch trotz des Zerfalls des Angstgegners Sowjetunion wuchs die Nato. Aus zwölf Mitgliedern sind achtundzwanzig geworden; vier Länder kratzen an der Tür. Der militärische Sockel des Westens zerfällt nicht, sondern verbreitert sich. Kein Bündnis freier Staaten hat so lange überlebt wie das atlantische. Die rüstige Dame, 70, wird wohl auch ihren 100. Geburtstag erleben.

Wie steht es dann um das Wertefundament namens Demokratie, der heiligen Errungenschaft des Westens?

Kritik an der Demokratie, ja – aber Zustimmung

Besorgt starren wir auf Demokratieverächter wie Russland, China und die Türkei, auf die Niederlagen der Demokraten in Mittelost und Nordafrika. Nur ist hier nichts in die falsche Richtung gekippt. Denn diese Staaten waren schon immer Bastionen des Autoritären. Ungarn und Polen wackeln, sind aber in der EU verankert und meilenweit von der Tyrannei entfernt.

Es hilft, jenseits der Schlagzeilen die Zahlen zu begutachten. Lapidar meldet das Pew Research Center, das rings um die Welt den politischen Puls misst: "Die demokratische Welt wächst seit vier Jahrzehnten." Ihren Höhepunkt erlebten die Autoritären 1976. Da hatten sie 62 Länder im Griff; 2017 waren es nur noch 13. Zugleich hat sich die Zahl der Demokratien mehr als verdoppelt. Die Wirklichkeit zeigt nicht den Zerfall des Westens als Hort der Demokratie. Man muss nur den ganzen Film betrachten, nicht allein einen Schnappschuss.

Richtig ist, dass weltweit die Kritik an der demokratischen Praxis wächst. Beklagt wird zum Beispiel, dass die Gewählten (die "Eliten") sich nicht darum scherten, was das gemeine Volk denkt. Dennoch: Laut Pew befürworten mehr Befragte das demokratische Ideal als je zuvor. Global gesehen relativiert diese Messung den Aufwuchs rechtspopulistischer Parteien im westlichen Beritt. Das anschwellende Ja zum demokratischen Prinzip hält keinen Vergleich mit dem Hass auf das System aus, der nach dem Ersten Weltkrieg den Faschisten von Portugal bis Polen zum Sieg verhalf.