Seit 1990 sind in Deutschland 182 Menschen durch Rechtsterroristen getötet worden. ZEIT ONLINE dokumentiert in einer Langzeitrecherche jeden dieser Fälle und gibt damit den Opfern ein Gesicht. In der neuen Ausgabe der ZEIT schreiben mehrere Autorinnen und Autoren über die deutsche Geschichte des Rechtsterrorismus. Yassin Musharbash ist einer der Autoren und erläutert die besondere Zusammensetzung der rechtsextremen Gruppe S, die kurz vor dem Anschlag in Hanau festgenommen wurde, und warum das der Anfang einer neuen Form des Terrorismus sein könnte.

Immer mehr Kinder leben in Familien, die vom klassischen Vater-Mutter-Kind-Modell weit entfernt sind. ZEIT ONLINE beschäftigt sich deshalb im Ressort X mit dem Thema Patchwork-Familien. Eine der Autorinnen ist Katrin Blume, sie hat eine Dresdner Familie mit fünf Erwachsenen und fünf Kindern porträtiert. Sie spricht über alltägliche Vorurteile und einen Weg zu neuer deutscher Normalität.

Und sonst so? Was fasten Sie? Körperkontakt?

