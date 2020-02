Norbert Röttgen? Der war einmal Umweltminister, stand in letzter Zeit aber nicht mehr in der allerersten Reihe der Konservativen. Nun will er wieder mehr – und kandidiert für den Vorsitz der CDU. Das gab er auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Doch wie sind seine Chancen gegen die anderen möglichen Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn? Darüber spricht Fabian Scheler mit Michael Schlieben, politischer Korrespondent von ZEIT ONLINE. Er erzählt, für was Röttgen politisch steht, wie ihm seine Jahre außerhalb des Rampenlichts helfen könnten und was seine Kandidatur für die mögliche Teamlösung beim CDU-Vorsitz bedeutet.

Das Coronavirus beschäftigt weiter die Gesundheitsbehörden weltweit. In seinem Ursprungsland China sind inzwischen 150 Millionen Menschen von Einschränkungen durch die Krankheit betroffen. Als zweitgrößter Ausbreitungsort neben der Stadt Wuhan gilt das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das seit zwei Wochen vor dem japanischen Yokohama in Quarantäne liegt – dort sind 542 Menschen infiziert. Heute sollen die ersten Menschen das Schiff verlassen können. Zudem gibt es nun den ersten umfassenden Bericht des Chinese Centre for Disease Control and Prevention: Demnach seien 2,3 Prozent der Infizierten auch an dem Virus gestorben. Im Gespräch berichtet Alisa Schröter aus dem Wissensressort von ZEIT ONLINE vom neuen Stand zum Coronavirus und ob das Schlimmste schon überstanden ist.



Und sonst so? Heute heißt es zum 100. Mal bei ZEIT ONLINE Servus. Grüezi. Hallo.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz, Christina Felschen

Moderation: Fabian Scheler



