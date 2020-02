Ein mehrere Meter langes Supermarktregal, schmale, graue Streben, darauf eine einzelne Brottüte. Ansonsten nichts. Das Foto eines fast leeren Supermarktes im nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg illustriert, was einige Menschen seit Ausbruch des Coronavirus fürchten: im Notfall nicht ausreichend versorgt zu sein. Drohen jetzt sogenannte Hamsterkäufe?

Das Corona-Virus breitet sich immer schneller in Deutschland aus. 14 neue Fälle gab es allein am gestrigen Donnerstag in Nordrhein-Westfalen, die meisten aus der Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg. Auch dort habe es nach den ersten Meldungen Hamsterkäufe gegeben, sagt Bürgermeister Bernhard Tholen im Interview. Inzwischen seien die Regale aber wieder gefüllt.

Rund 1.000 Menschen stehen in dem Landkreis unter Quarantäne, einige mehr bleiben vorsorglich zu Hause, weil sie Kontakt zu Verdachtsfällen hatten, in einigen Gemeinden blieben Ämter, Schulen und Kitas geschlossen. In anderen Teilen der Republik ist die Lage weniger angespannt.



So klingt Stefan Hertel, Pressesprecher des Deutschen Handelsverbandes, gelassen. "Undramatisch", sei die Situation, sagt er. Aus seiner Sicht habe sich nichts Grundlegendes verändert, die Lager seien gefüllt. Wenn die Quarantänezonen weiter ausgedehnt werden, könne es vereinzelt zwar zu kurzen Engpässen kommen, etwa bei Textilien oder Elektronikartikeln aus den asiatischen Ländern. Generell sei der Handel aber gut auf die Situation vorbereitet. "Die Versorgung der Bevölkerung ist gewährleistet."

Auch Manon Struck-Pacyna, Sprecherin des Deutschen Lebensmittelverbandes, gibt Entwarnung. Von Lieferschwierigkeiten, sagt sie, sei bisher nicht viel zu spüren. Aus der weiterverarbeitenden Industrie höre sie, dass die Hygienevorschriften in den Unternehmen angehoben, mitunter auch Reiseverbote in bestimmte Regionen erlassen wurden. "Oftmals setzen die Unternehmen jetzt auf Telefonkonferenzen, statt Mitarbeiter hinzuschicken."



Die großen Supermarktketten bestätigen das Bild. Höhere Nachfrage, ja. Wirkliche Lieferschwierigkeiten: bisher nein. So sei bei Rewe die Nachfrage nach Lebensmitteln und Konserven zwar vereinzelt gestiegen, schreibt eine Sprecherin. Das Unternehmen reagiere aber darauf, die grundsätzliche Versorgung müsse nicht angepasst werden. Das gelte auch für die Filialen in Österreich und Italien.

Auch Lidl verzeichne in einigen Regionen höhere Verkäufe, sagt Pressesprecherin Melanie Pöter. Vor allem Konserven und Nudeln, aber auch Toilettenpapier und Desinfektionsmittel würden stark nachgefragt. Das Unternehmen arbeite mit den Zulieferern aber daran, die Versorgung sicherzustellen und die Lager entsprechend aufzufüllen. Man habe für diese Fälle spezielle Szenarien entwickelt. Etwa die Lieferung aus anderen Lagern oder das Umlegen von Lieferrouten. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin von Aldi Süd.