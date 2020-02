Innerhalb von wenigen Minuten gab es an diesem Mittwochnachmittag in der ZEIT-ONLINE-Community nur noch ein Thema: Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen – mit den Stimmen von Union und FDP, aber vor allem auch der AfD (verfolgen Sie unsere Berichterstattung im Liveblog). Ein Dammbruch, heißt es in einem ersten Kommentar von Martin Machowecz, Redakteur bei ZEIT im Osten. Und auch ein Großteil der kommentierenden Leserinnen und Leser äußern sich kritisch zu dem überraschenden Ergebnis.

Die hier gesammelten Ergebnisse sind nicht repräsentativ, jedoch versuchen wir, das Meinungsspektrum unserer Leserschaft abzubilden.

Die Entscheidung ist längst gefallen

"Wir fassen zusammen: Herrn Mohring wurde von der CDU-Parteispitze verboten, mit der Linken zu verhandeln. Die Begründung war in erster Linie die, dass man sonst auch gezwungen sein könnte, mit der AfD über eine Zusammenarbeit zu sprechen. (Wo auch immer diese Logik herkam.) Wie die AfD tickt, wissen inzwischen auch weniger gebildete Menschen als Landtagsabgeordnete. Es war mehr als nur möglich, dass sie sich die Gelegenheit zu solch einem Coup nicht entgehen lassen würde. Einen Coup, den man bereits mit vier Stimmen für Herrn Ramelow hätte vereiteln können.

Dass es diese vier Stimmen nicht gab, lässt nur eine einzige Interpretation zu: Die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit der AfD ist bei CDU und FDP längst gefallen. Dass dies der Wähler auf diese Art und Weise erfährt, sollte an den Wahlurnen entsprechend gewürdigt werden." Leser/in Bluto Blutarski

Die Partei mit den meisten Stimmen geht leer aus

"Die Partei mit den wenigsten Wählerstimmen im Parlament stellt nun also den Ministerpräsidenten und die Partei mit den meisten Wählerstimmen geht leer aus. So habe ich mir das mit der Demokratie eigentlich nicht vorgestellt." Leser/in jadefelsen

Absurder geht es wirklich nicht

"Die 5-Prozent-Partei FDP stellt den Ministerpräsidenten, absurder geht es wirklich nicht mehr, aber egal – die 'konservative' Mehrheit steht offensichtlich. Das wird kein gutes Ende nehmen in Thüringen, denn die mit Abstand stärkste Partei bei der Wahl samt ihrem Kandidaten Ramelow, der zudem als Person bei den Wählern sehr beliebt ist, wird ins Abseits gestellt. Dieser vermeintliche 'Schachzug' wird den Protagonisten von CDU und FDP sicher noch auf die Füße fallen, wenn sie dann am Ende auf die Gnade der AfD-Stimmen bei allen wichtigen Entscheidungen angewiesen sein werden. Denn warum sollten Linke, SPD und Grüne dieses mithilfe der AfD zusammengeschusterte Konstrukt bei zukünftigen Abstimmungen unterstützen?" Leser/in Ruhrstädter

Ein weiterer Dammbruch

"Damit übernimmt die AfD zum ersten Mal indirekt Regierungsverantwortung. Ein weiterer Dammbruch." Leser/in Oneironautin



Peinlich und unseres Landes unwürdig

"Formal ist das so möglich – keine Frage. Sinnvoll ist es in keiner Weise, denn diese Regierung kann mit ihren 26 Stimmen nichts erreichen, es sei denn, sie will ständig mit der AfD gemeinsame Sache machen. Letztlich haben hier alle versagt: Ganz vorne dabei die CDU, die sich den Linken und Herrn Ramelow verweigert hat und damit den Wählerwillen ignoriert hat. Ebenfalls ganz vorne dabei die FDP, die politisch so deppert gewesen ist, überhaupt einen Kandidaten aufzustellen, und die damit dieses Ergebnis herbeigeführt hat, das in keiner Weise dem Wählerwillen entspricht. Ebenfalls ganz vorne dabei die Wähler selbst – zumindest diejenigen, die vollkommen unkritisch die AfD gewählt haben mit der Meinung, sie könnten hier eine Protestpartei wählen. Sie haben damit letztlich durch ihr Wahlverhalten massiv zur Unregierbarkeit dieses Bundeslandes beigetragen, obwohl bei einer Direktwahl angeblich mehr als 60% Herrn Ramelow gewählt hätten. Ebenfalls völlig versagt hat meines Erachtens die Bundes-CDU, die Herrn Mohring in seiner völlig diffusen Haltung hat immer weiterwursteln lassen, ohne ein Machtwort zu sprechen. Politisches Versagen also allenthalben und das ist dann das Ergebnis. Peinlich und unseres Landes einfach unwürdig." Leser/in teacher-1

Wir werden sehen

"Ich bin FDP-Wähler und natürlich hin- und hergerissen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Abenteuer gut geht. Die Linksfront wird nun in allem Kontra geben. Die AfD wird sich feiern. Andererseits freue ich mich natürlich über einen FDP-Ministerpräsidenten, der die Geschicke seines Landes im Sinne aller und endlich wieder aus der demokratischen Mitte heraus lenken könnte. Wir werden sehen, wie es weitergeht." Leser/in Danke für dieses Geräusch



Taktisch war es klug

"Auch wenn ich die AfD partout nicht mag, muss ich leider zugestehen, dass sie ein taktisch kluges Wahlverhalten an den Tag gelegt hat. Jetzt werden sich die Parteien der Mitte nämlich mit Schuldzuweisungen überziehen, und der neue Ministerpräsident sieht sich gleich dem Makel ausgesetzt, mit den Stimmen der AfD gewählt worden zu sein. Das wird das politische System – ganz im Sinne der AfD – weiter destabilisieren." Leser/in Simplicissimus

Zu Sinnen kommen

"Zügig Neuwahlen ansetzen, und dann können dort alle Beteiligten vielleicht mal wieder zu Sinnen kommen und erkennen, dass es tatsächlich um die Menschen in Thüringen geht und nicht um ihre Ideologien und Machtgelüste." Leser/in Frittiere nicht dein Leben Frittiere deinen Traum