Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bisher eigentlich nur zur Silvesteransprache im Fernsehen direkt an die Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Jetzt aber erfordern "außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen", wie sie am Montag sagte. Das Coronavirus breitet sich rasant in Deutschland aus, sodass immer schärfere Maßnahmen zur Eindämmung angeordnet werden. Schulen und Kindergärten bleiben bis nach Ostern geschlossen, nicht lebensnotwendige Geschäfte müssen ihren Betrieb bis auf Weiteres aussetzen und den Bürgern wird empfohlen, soziale Kontakte weitestgehend zu reduzieren und von zu Hause zu arbeiten. Auch die Folgen für die Wirtschaft könnten gravierend sein. Politikredakteur Ferdinand Otto ordnet den Appell der Kanzlerin an die Solidarität in der Bevölkerung ein. Wie wirkungsvoll wird er sein?

Vor etwa einem Jahr hat eine Koalition aus mehr als 50 Staaten, kurdischen und arabischen Kämpfern die Terrormiliz Islamischer Staat im syrischen Baghus vorerst zerschlagen. 2014 hatten die Dschihadisten in Syrien und Irak ein sogenanntes Kalifat errichtet, von dem aus sie Terroranschläge weltweit orchestrierten, den Völkermord an den Jesiden organisierten und die übrige Bevölkerung terrorisierten. Doch bereits 2010 war das Ende des IS erklärt worden – und dennoch erholte sich die Miliz und konnte wieder erstarken. Gibt es diesmal also eine andere Strategie gegen das erneute Aufkommen des IS? Die Nato hatte im Februar eine Ausweitung der Ausbildungsmission der Anti-IS-Koaltion im Irak angekündigt. ZEIT-Investigativredakteur Yassin Musharbash hat sich auf Recherche in den Irak, nach Burkina Faso und Sri Lanka begeben, um den wachsenden Einfluss des IS zu ergründen. Was kann die internationale Gemeinschaft tun, um diese Fluchtursache zu bekämpfen?

Und sonst so? Nach dem overtourism kommen die Schwäne.



