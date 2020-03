Kontaktsperre, Ausgehbeschränkungen, Schließung von Betrieben, Bars, Restaurants und kulturellen Orten: Innerhalb weniger Wochen wurden im Kampf gegen das Coronavirus das öffentliche Leben lahmgelegt und die Grundrechte ziemlich beschnitten – wie es in der Geschichte der Bundesrepublik wohl noch nicht vorgekommen ist. 95 Prozent der Bevölkerung finden das nach einer Erhebung des ARD-Deutschlandtrends angemessen. Doch wie lange noch? Inzwischen gibt es schon erste Forderungen aus der Politik, die strengen Maßnahmen bald wieder zu lockern. Lenz Jacobsen, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE ordnet ein, ob die Bevölkerung der Politik vertraut, dass die Grundrechtseinschränkungen nur temporär sind – und was das für den von Rechtspopulisten oft beschworenen Vertrauensverlust zwischen dem "Volk" und den "Eliten" bedeutet.

Anfang März kündigte der Präsident des Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang an, die völkisch-nationalistische AfD-Gruppe Flügel unter Beobachtung zu stellen. Die Wortführer, Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und der Brandenburger Parteivorsitzende Andreas Kalbitz, erklärte der Verfassungsschutzpräsident zu Rechtsextremisten. Und plötzlich erklärte die informelle Parteigruppierung ihre Auflösung – auf Druck des AfD-Bundesvorstands. Die Parteispitze hatte lange kein Problem mit dem Flügel und seinen Positionen, dürfte also wenig von dessen Positionen überrascht gewesen sein. Offenbar gab es Angst vor Wählerverlusten und Parteiaustritten als Folge einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz. ZEIT-Redakteur Paul Middelhoff recherchiert zum Thema Rechtsextremismus. Er erklärt, was die Auflösung für die radikalen Kräfte in der Partei bedeutet – und ob nun die gesamte Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden könnte.



Und sonst so? Illusionen fürs Homeoffice



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier.