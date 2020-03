Die Panik frisst sich durch die Welt. Deshalb eine gute Nachricht. Sie verheißt keine Erlösung vom Covid-19-Fluch, aber zieht Trost aus der Geschichte. Die Spanische Grippe von 1918, die gleich nach dem Ersten Weltkrieg ausbrach, hat manchen Schätzungen zufolge 50 bis 100 Millionen Menschen rings um die Welt dahingerafft – ganz ohne ozeanüberquerende Großraumjets. "Was auch immer demnächst passieren wird", notiert Jeremy Brown, der Autor des Standardwerkes The Deadliest Disease in History, "es wird kein zweites 1918 sein."

Damals war die Welt noch 30 Jahre von Antibiotika entfernt, die zwar keine Viren killen, aber bakterielle Sekundärinfektionen wie Lungenentzündungen, die den Covid-Erkrankten zusätzlich zu schaffen machen können. Elektronenmikroskope konnten erst 1940 das Influenza-Virus sichtbar machen. Diesmal hat es nur zwei Wochen gedauert, um den Schuldigen zu identifizieren und sein Genom zu analysieren. Anders als 1918, als der Nationalstaat sich abgeschottet hatte, konnte nun das Wissen dank des Internets in Echtzeit den Globus umrunden. Der Influenzaerreger A/H1N1 (so lautet sein wissenschaftlicher Name) war das tödlichste Virus aller Zeiten.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Doch das Pflegepersonal tappte damals blind durch die Gänge. Ärzte glaubten an Chinin (sinnlos) oder Aderlass (tödlich). Jeden Morgen konnten die Helfer nur noch die gestapelten Leichen wegschaffen. Heute beherrschen sie das ganze Spektrum – vom Labortest über Isolierung bis zu CT und künstlicher Beatmung. Ein solches Arsenal konnten sich die Doctores von 1918 nicht einmal vorstellen.



Gelernt haben die Heutigen auch aus früheren Epidemien: Sars, Mers, Ebola. Zudem gibt es ein Arsenal von wirksamen Low-Tech-Waffen: Händewaschen, Desinfektion, Abstand halten und Selbstquarantäne. Im Jahr 2009 löste ein anderer Subtyp des H1N1-Virus die "Schweinegrippe" aus, an der 150.000 bis 600.000 Menschen starben. Das ist sehr wenig im Vergleich zu 1918.

Die Angst vor dem Weltuntergang zu zügeln, hülfe auch – zumal angesichts frei flottierender Apokalypse-Visionen, wonach der Kreuzzug gegen den Weltfeind den drakonischen Staat erfordere. Das Vorbild ist ausgerechnet China, dem wir die Ausbreitung der Wuhan-Seuche verdanken, weil Totalitäre grundsätzlich schlechte Nachrichten unterdrücken und deshalb kostbare Zeit vergeuden. Warum erst Wuhan, dann die Welt?

Von dort aus bedienten chinesische Airlines im Dezember, als das Virus zu wüten begann, 32 Städte rings um die Welt – bis nach Paris, London, Rom, Seoul Tokio und Sidney. Man stelle sich vor, das Regime hätte den Flugverkehr sofort gestoppt. Stattdessen wurden die ärztlichen Warner quarantänisiert – im Gefängnis. Im Januar gab der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO den Cheerleader nach seinem Besuch bei Präsident Xi. Laut China News, einer Partei-Agentur, jubelte er, China ziehe die "Bewunderung der Welt" auf sich. Die "schnelle Reaktion" bezeuge die "Überlegenheit des chinesischen Systems, das andere Länder nachahmen sollten".

Und wie genau? Wochenlang saßen 50 Millionen Chinesen in Wuhan und ringsum in Städten, die zu Gefängnissen umfunktioniert worden waren. Sie durften sie nicht verlassen. Dafür sorgten Bewaffnete. Erst jetzt hat die Regierung die Quarantäne gelockert. Der Überwachung im ganzen Land dienen Apps wie Alipay und WeChat, die praktisch Bargeld ersetzt haben. Der Zahlungsverkehr zeigt dem Regime die Bewegungen von Abermillionen an. Smartphones haben eine Art Ampel, die den Gesundheitsstatus des Besitzers rot, gelb oder grün markiert. So wissen die Büttel in den Bahnhöfen und Knotenpunkten, wen sie durchlassen dürfen oder zurücktreiben müssen.