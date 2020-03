© Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE

Wäre eine Ausgangssperre sinnvoll? Warum streiten sich auch die Experten über die richtigen Maßnahmen gegen die Pandemie, die die Welt gefangen hält? Und wie bald könnte es einen Impfstoff oder ein neues Medikament geben, das gegen die Seuche hilft?

Das diskutieren Heinrich Wefing, Politikchef der ZEIT, und Tina Hildebrandt, Chefkorrespondentin der ZEIT, in der neuen Folge unseres Podcasts Das Politikteil mit Andreas Sentker, dem Leiter des Ressorts Wissen, der nicht nur Journalist, sondern auch studierter Biologe ist.



In Das Politikteil sprechen wir über das, was die Politik aktuell beschäftigt, über die Hintergründe hinter den Nachrichten und darüber, was noch kommen könnte. Jeden Freitag mit zwei Moderatoren, einem Gast aus dem ZEIT-Kosmos und einem Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing oder Ileana Grabitz und Marc Brost zu hören.



