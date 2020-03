Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus, die Zahl der Infizierten steigt täglich. Das Robert Koch-Institut stuft die Risikoeinschätzung für Menschen als "hoch" ein. Auch wenn nur bei wenigen Infizierten starke Symptome bis hin zu einer Lungenentzündung eintreten, gab es infolge der Corona-Pandemie bisher über 30 Tote in Deutschland. Besonders für ältere Menschen stellt die Infektion eine reale Gefahr dar. Linda Fischer aus dem Wissensressort hat sich mit den bisherigen Todesfällen durch das Coronavirus näher auseinandergesetzt. Gegenüber Was jetzt?-Moderator Ole Pflüger gibt sie Einblicke in Zahlen, die zu den Verstorbenen vorliegen. Außerdem zeigt sie die Zusammenhänge zwischen den Todesfällen in Deutschland und denen anderer Länder auf.

Im Strafprozess um die Cum-Ex-Steueraffäre sind zwei britische Aktienhändler wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Das Bonner Landesgericht verhängte gegen Martin S. eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem ordnete es den Einzug von 14 Millionen Euro von seinem Vermögen an. Der zweite Angeklagte Nicholas D. erhielt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in fünf Fällen ein Jahr Haft auf Bewährung. Beide Aktienhändler sollen zwischen 2006 und 2011 mit Aktiendividenden getrickst und den deutschen Staat um 440 Millionen Euro betrogen haben. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland Akteure der Cum-Ex-Affäre verurteilt werden. Was bedeutet das für die deutsche Justiz? Felix Rohrbeck spricht über die Maßstäbe, die dieses Urteil setzt, und ob es weitere Prozesse geben wird.

Außerdem: Wie lang reicht mein Klopapier noch?

Mitarbeit: Konstantin Zimmermann, Mathias Peer

Moderation: Ole Pflüger



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de.