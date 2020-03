Nun sind in allen Bundesländern die Schulen aufgrund des Coronavirus geschlossen. Nicht nur, dass sich die Eltern jetzt um ihre Kinder kümmern müssen, während sie vielleicht im Homeoffice arbeiten müssen. Die Frage ist auch: Wie können die Kinder jetzt weiter lernen? ZEIT ONLINE-Gesellschaftsredakteurin Simone Gaul erzählt im Gespräch mit Fabian Scheler, wie die Lehrerinnen und Lehrer versuchen, auf digitalem Weg die Schüler zu unterrichten und welche Probleme es dabei gibt. Einige Schulen sind auf die digitale Vermittlung von Lerninhalten vorbereitet und werden diese Zeit ohne Probleme meistern, andere müssen sich etwas einfallen lassen. Und was machen Eltern, die beruflich bedingt keine Zeit haben, ihre Kindern Ersatz für den ausfallenden Schulunterricht zu bieten?



Inzwischen ist jedes Land Europas mehr oder minder schwer von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Nach Italien ist derzeit Spanien das Land, in dem es die meisten Infizierten gibt – derzeit mehr als 11.000. Seit Samstag gilt in Spanien der Alarmzustand: Das gesamte öffentliche Leben ist stillgelegt und es herrscht Ausgangssperre. Bis auf lebensnotwendige Besorgungen darf niemand mehr das Haus verlassen – und die Polizei überwacht das sogar mit Drohnen. Julia Macher ist freie Autorin und berichtet für ZEIT ONLINE aus Barcelona, wo sie derzeit in ihrer Wohnung festsitzt. Sie erzählt, wie und wo sich das Virus in Spanien so schnell ausbreiten konnte und warum die Politik trotz der immer stärkeren Ausbreitung erst so spät handelte. Zudem berichtet sie, wie sie selbst mit der derzeitigen Situation umgeht.

Und sonst so? Beim Klimawandel gibt es gute Nachrichten: Deutschland hat seine CO2-Emissionen verringert.



