Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen verkündet. Er will damit das gesellschaftliche Leben im Freistaat zurückfahren. Ob das auch bundesweit möglich ist, wird am Sonntag Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den anderen Bundesländern beraten. Söder sagte, er wünsche sich sein Vorgehen auch von anderen Kollegen.



Auf Facebook haben Sie täglich die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Wir versuchen, diese zu beantworten. Heute geht es um die Frage, wie es Obdachlosen in Zeiten der Corona-Krise geht. Die freie Autorin Annabel Trautwein hat sich die Situation in Hamburg angeschaut und gibt einen kurzen Einblick.



Was noch? Der tote Lenin wird in Selbstisolation geschickt. Und das restliche Russland? Lebt so, als gebe es kein Corona-Virus.

Moderation: Erica Zingher

Redaktion: Fabian Scheler

