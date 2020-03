© Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE

Sind wir im Umgang mit dem Coronavirus übervorsichtig oder zu sorglos? Wie schlimm ist die Situation in Deutschland wirklich? Hat die Regierung die Lage im Griff? Und wie wird Covid-19 unsere Gesellschaft verändern? Das diskutieren zum Start unseres neuen Podcasts Das Politikteil Ileana Grabitz, Leiterin des Politikressorts bei ZEIT ONLINE, und Marc Brost, Politikchef der ZEIT. Zu Gast ist Sven Stockrahm, der stellvertretende Leiter des Wissensressorts bei ZEIT ONLINE.



In Das Politikteil sprechen wir über Politik – was sie antreibt, was sie anrichtet, was sie erreichen kann. Jeden Freitag mit zwei Moderatoren, einem Gast aus dem ZEIT-Kosmos und einem Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Ileana Grabitz und Marc Brost sowie Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing zu hören.



Alle Folgen des Podcasts gibt es hier.