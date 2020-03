Mit der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 entstehen neue Gefahren, die Europas Sicherheitsinteressen im Kern betreffen. Sie kommen zu den bereits bekannten sicherheitspolitischen Risiken hinzu. Außenpolitikexpertin Nora Müller über die neue Bedrohungslage durch die Viruspandemie.



Als Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vergangenen Donnerstag per Videoübertragung die Mitgliedstaaten der Allianz dazu aufrief, trotz der Corona-Krise ihre Verteidigungshaushalte aufzustocken, galt in den alliierten Regierungszentralen die oberste politische Priorität Intensivbetten und Rettungsschirmen. Nicht Wehretats und militärischem Gerät. Ohne Frage: In Zeiten wie diesen steht der Gesundheitsschutz der Bevölkerung an erster Stelle. Doch Stoltenberg erinnerte die Bündnispartner zu Recht daran, dass sich die sicherheitspolitische Bedrohungslage durch die Pandemie nicht verändert hat.

Nora Müller leitet den Bereich Internationale Politik der Körber-Stiftung.

"Bestehende Bedrohungen verschwinden nicht plötzlich wie von Zauberhand", so Robert Latiff, pensionierter Generalmajor der US-Luftwaffe und Professor an der George Mason University. Mehr noch: Durch die rasante Ausbreitung des Coronavirus entstehen neue Gefahren, die Europas Sicherheitsinteressen im Kern betreffen. Sozusagen die Krise in der Krise.



Nordafrika und dem Nahen Osten, Europas von Krisen geplagter südlicher Nachbarschaft, droht durch das Coronavirus eine weitere Destabilisierung. Mit Ausnahme des Iran, der nach Italien, China und Spanien laut den offiziellen Zahlen die vierthöchste Zahl an Corona-Toten zu verzeichnen hat, werden aus der Region zwar noch vergleichsweise niedrige Fallzahlen gemeldet. Ausschlaggebend dafür dürften jedoch vor allem fehlende diagnostische Kapazitäten sein – mit einer deutlich höheren Dunkelziffer muss also gerechnet werden.



Verwerfungen in der Größenordnung der Arabellion

Angesichts übervölkerter Megacities – allein in Kairo leben über 20 Millionen Menschen –, Hunderttausenden von Bürgerkriegsflüchtlingen in ärmlichen und hygienisch unzureichenden Behelfsunterkünften sowie schwachen Regierungen, die mit der Eindämmung der Pandemie hoffnungslos überfordert sind, steht der Region nicht nur eine weitere humanitäre Katastrophe bevor. Möglicherweise stehen auch politische Umwälzungen bevor, denn das Coronavirus könnte sich als Beschleuniger für die fatale Mischung aus schlechter Regierungsführung, grassierenden wirtschaftlichen Problemen und wachsendem Misstrauen zwischen Eliten und Gesellschaften erweisen.



Jon Alterman, Direktor des Nahost-Programms am Washingtoner Center for Strategic and International Studies (CSIS), hält sogar politische Verwerfungen in der Größenordnung der Arabellion für denkbar – und das direkt vor Europas Haustür.



Wie sich die Corona-Krise auf die angespannten Beziehungen zu Russland, den sicherheitspolitischen Hotspot an der europäischen Ostflanke, auswirkt, ist derzeit schwer absehbar. Ebenso schwierig ist es angesichts gelenkter Kommunikation von russischer Seite, Aussagen über das tatsächliche Ausmaß der Pandemie in der Russischen Föderation zu treffen.



Fest steht indessen, dass Präsident Wladimir Putin ein untrügliches Gespür dafür hat, historische Gelegenheiten zu erkennen und dabei aus Schwächen der Gegner politisches Kapital zu schlagen. So auch jetzt. Einem von der britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlichten internen Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes zufolge haben Kreml-nahe Medien Falschnachrichten über die Ausbreitung des Coronavirus lanciert, um die durch den Gesundheitsnotstand ausgelöste Krise in den westlichen Ländern weiter zu verschärfen.