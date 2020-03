Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat die humanitären Aufnahmeprogramme des Bundes für Geflüchtete vorübergehend eingestellt. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Nachfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. Das Ministerium habe am Dienstag "angesichts der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie" das Bamf angewiesen, das Resettlement-Verfahren mit der Türkei und die Resettlement-Verfahren des Bundes für Menschen in humanitären Notlagen "bis auf Weiteres auszusetzen".

Faktisch seien die "deutschen humanitären Aufnahmeverfahren wegen verschiedener Reisebeschränkungen und operativer Einschränkungen auch seitens wichtiger Partner bereits seit vergangenem Freitag zum Erliegen gekommen", sagte der Ministeriumssprecher. So hatten die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) ebenfalls am Dienstag offiziell die Aufnahmeprogramme für Geflüchtete ausgesetzt.

Seit 2012 nimmt Deutschland im Rahmen der sogenannten Resettlement-Programme Flüchtlinge in Notlagen auf, darunter viele Syrerinnen und Syrer aus der Türkei und dem Libanon. Die Programme sollen Schutzsuchenden aus Krisengebieten einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland sichern. Pro Jahr will die Bundesregierung so rund 5.000 Menschen zur Zuflucht nach Deutschland verhelfen.

Das Bamf hat seine Arbeit wegen des Infektionsrisikos durch das Coronavirus bereits zu Beginn der Woche stark eingeschränkt. Schutzsuchende dürfen nur noch dann einen Asylantrag stellen, wenn sie entweder negativ auf das Virus getestet wurden oder eine 14-tägige Quarantäne nachweisen können. Das Gleiche gilt für Anhörungen im Asylverfahren. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag mitteilte, wurden zudem die Befragungen im Widerrufsverfahren bis zum 29. März ausgesetzt.

Bei der sogenannten Widerrufs- und Rücknahmeprüfung wird nach maximal fünf Jahren geprüft, ob womöglich Schutzgründe weggefallen sind. Es soll auch festgestellt werden, ob Erkenntnisse aufgetaucht sind, dass der anerkannte Flüchtling bei der Antragstellung womöglich falsche Angaben zu seiner Identität gemacht hatte.