Eine Toilette für 167 Personen, eine Dusche für 250 Menschen. Kein Strom, kein fließendes Wasser: Unter diesen Bedingungen harren auf Lesbos 17.000 Geflüchtete außerhalb des Flüchtlingscamps Moria unter Olivenbäumen aus. Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert war vor einer Woche dort, er wollte sich selbst ein Bild machen. Jetzt ist er zurück in seiner Stadt. Schubert will seinen Teil dazu beitragen, die prekäre Lage in Griechenland zu entlasten. Doch das ist nicht so einfach.

Schubert umschreibt das, was ihn antreibt, mit "moralischem Pragmatismus". Das klingt kühl, ist es aber nicht. Der SPD-Politiker koordiniert das Bündnis Sichere Häfen, in dem sich mehr als 40 Städte und Gemeinden zusammengeschlossen haben. Sie bieten an, Flüchtlinge aus den griechischen Lagern aufzunehmen. 500 Personen könnten demnach direkt untergebracht werden. Weitere 100 Städte haben die sogenannte Potsdamer Erklärung unterzeichnet, in der sie ebenfalls Bereitschaft zur Aufnahme signalisieren, sobald es eine rechtliche Regelung gibt. Dafür, sagt Schubert, fehlt nur die Zustimmung von Bundesinnenminister Horst Seehofer.



Die Rechtslage

Rechtlich gäbe es jedenfalls Spielraum: Nach dem Aufenthaltsgesetz können Menschen aus humanitären Gründen nach Deutschland kommen – falls sich das Innenministerium und die Landesregierungen darauf verständigen. Viele Bundesländer signalisieren mittlerweile Bereitschaft, unter ihnen alle von der SPD geführten und das von der CDU regierte Schleswig-Holstein.

Daneben hat die Bundesregierung noch ein weiteres Instrument zur Hand. Sie kann vom sogenannten Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen, das in Artikel 17 der Dublin-III-Verordnung festgeschrieben ist. Dieses Recht gibt jedem EU-Staat die Möglichkeit, Asylverfahren zu übernehmen, für die eigentlich die jeweiligen Ankunftsstaaten an der EU-Außengrenze zuständig sind. Auch hier ist klar: Ohne die Bundesregierung geht es nicht.

Noch am Dienstag dieser Woche schien es, als wolle diese angesichts des Elends der Flüchtlinge in den völlig überfüllten Lagern nun schnell aktiv werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) teilte am Rande der Sitzung der Unionsfraktion mit, er wolle seine Partner in Europa bewegen, etwa 5.000 Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Schon einen Tag später schränkte er ein: Zuerst müsse die Ordnung in der Grenzregion wiederhergestellt werden. Dann könne man über die Aufnahme von Flüchtlingen reden. Und so lehnten Union und SPD am Mittwoch im Bundestag Anträge von Grünen und Linke ab, die sich für die Übernahme von 5.000 besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen aus den griechischen Flüchtlingslagern einsetzten.

Die Bundesregierung

Für Mike Schubert ein Ärgernis. "Da wird gerade mit vielen hohen Zahlen jongliert", klagt er. Statt aber lange über einen großen Wurf zu diskutieren, müsse man jetzt denen schnell helfen, die besonders schutzbedürftig seien. Derzeit harren in Griechenland, vor allem auf den Inseln, etwa 5.500 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge aus. Rund 500 von ihnen sind jünger als 14 Jahre. Sollte Griechenland tatsächlich die Grenze zur Türkei öffnen, dürfte ihre Zahl schnell steigen. "Wir haben ein konkretes Angebot gemacht, das realistisch durchgerechnet ist. Das könnte doch ein erster Schritt sein", sagt der 47-Jährige.

Die Bundesregierung kann das Problem jedenfalls nicht ignorieren. Beide großen Kirchen und Hilfsorganisationen wie die Caritas, Pro Asyl und die Kinderhilfsorganisation terre des hommes drängen sie zum Handeln. Die Initiative Seebrücke teilte am Donnerstag auf Nachfrage mit: "Da die Betroffenen keine Zeit haben, auf eine europäische Lösung zu warten, fordern wir von der Bundesregierung sofortiges Handeln."