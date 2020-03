Seit dem Montagmorgen finden an den deutschen Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark sowie zur Schweiz Grenzkontrollen statt. Um eine rasante Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hatten zuvor schon andere EU-Staaten ihre Grenzen weitgehend dichtgemacht. Doch der EU-Binnenmarkt ist wirtschaftlich mit grenzüberschreitenden Lieferketten eng verflochten. Obwohl der Warenverkehr eigentlich nicht von den Einschränkungen betroffen sein soll, warnte Ursula von der Leyen, dass sowohl in der Produktion als auch in Läden der Nachschub an bestimmten Waren knapp werden kann, wenn Lastwagen an der Grenze festhängen. Wie will die EU sicherstellen, dass der Warenverkehr nicht beeinträchtigt wird? Darüber spricht Fabian Scheler mit Ulrich Ladurner. Er ist ZEIT-Korrespondent in Brüssel.

Gerüchte und Falschinformationen verbreiten sich in Deutschland mittlerweile schneller als das Coronavirus selbst. Insbesondere über Messenger-Dienste werden Tausende Nachrichten mit irreführenden oder falschen Behauptungen weitergeleitet. Es kursieren unter anderem Fake News, wonach Supermärkte schließen würden oder Knoblauch gegen das Virus helfe. Dabei ist die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland grundlegend gewährleistet. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte vergangenen Samstag sogar von Hamsterkäufen abgeraten. Warum verbreiten sich Falschinformationen so schnell und wohin wendet man sich, um Nachrichten zu checken, die man per WhatsApp bekommt? Das bespricht Fabian Scheler mit Lisa Hegemann. Sie ist Redakteurin im Wissensressort von ZEIT ONLINE.

Und sonst so? Auch Arnold Schwarzenegger bleibt zu Hause — mit seinen Eseln.

Mitarbeit: Alena Kammer, Christina Felschen

Moderation: Fabian Scheler

