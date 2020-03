An der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei herrscht eine Krise. Seit die Türkei am vergangenen Freitag die Grenze zu Griechenland geöffnet hat, strömen Tausende Menschen an die Grenzübergänge bei der Stadt Edirne und versuchen, über das Ägäische Meer nach Lesbos zu gelangen. Die griechische Seite wiederum hält die Grenze geschlossen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte, dass es jetzt an der EU sei, "ihren Teil der Last zu tragen". Er bricht somit den Flüchtlingspakt mit der EU. Milliardenzahlungen gingen an die Türkei, damit das Land Geflüchtete aufnimmt. Jetzt aber stellte die türkische Regierung Reisebusse zur Verfügung, welche die Menschen an die Grenzen zu Griechenland brachten. Dort werden sie von griechischen Grenzschützern zurückgehalten und sitzen fest. Die Grenzschutzagentur Frontex rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen, während die Situation in den Aufnahmelagern und den Grenzorten bereits zu eskalieren droht. Zuvor waren in der vergangenen Woche mehr als 30 türkische Soldaten bei syrischen Luftangriffen im Kampf um Idlib, der die Flüchtlingsströme verstärkt, getötet worden. Lenz Jacobsen, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE, sortiert die Ereignisse und klärt die Frage, ob Europa besser vorbereitet ist.



Am Super Tuesday sind die Bürgerinnen und Bürger der USA in 14 Bundesstaaten zu den Vorwahlen der Demokraten aufgerufen. Acht Bewerberinnen und Bewerber sind zurzeit noch im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Mehr als 1.000 demokratische Delegierte werden am Super Tuesday bestimmt, die beim Parteitag im Juli den Präsidentschaftskandidaten auswählen werden. Nach den bisherigen Vorwahlen galten der Senator Bernie Sanders und der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, als Favoriten. Letzterer hat seine Kandidatur allerdings überraschenderweise zurückgezogen, was die heutige Vorwahl besonders spannend macht. Vor allem auf bestimmte Wählergruppen wird mit besonderem Interesse geschaut – für wen entscheiden sich die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner? Mit Rieke Havertz redet Moderator Fabian Scheler über die Topkandidaten und diejenigen, die uns fehlen. Außerdem startet heute der neue ZEIT-ONLINE-Podcast OK, America? mit Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer.

Und sonst so? Wo kann man sich am Tag der Artenvielfalt in Deutschland informieren?



