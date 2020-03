Seit etwa zwei Wochen fordern Politikerinnen und Politiker in Deutschland immer wieder dazu auf, soziale Kontakte zu meiden und möglichst zu Hause zu bleiben. Die Hände sollen regelmäßig gewaschen werden und rausgehen sollte man nur, wenn es nicht vermeidbar ist. In Deutschland leben zahlreiche Menschen auf der Straße, die sich nicht durch Isolation gegen das Coronavirus schützen können. Zudem bleiben Einrichtungen für Unterbringung und Versorgung, wie die Tafel, geschlossen, um Infektionen der Personen zu vermeiden, die sonst dort arbeiten. In einem Berliner Stadtteil sollen Obdachlose nun in Hostels untergebracht werden. Hannes Leitlein, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE, hat sich das Projekt angeschaut. Wie es funktioniert, ob es deutschlandweit anwendbar wäre und wie die Betroffenen auf die Coronavirus-Krise reagieren, berichtet er Mounia Meiborg.

Wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist fast alles geschlossen: Büros, Friseure, Kneipen und auch Fitnessstudios. Sport muss daher zu Hause oder draußen gemacht werden. Manche suchen online nach Workoutvideos, andere rollen die Yogamatte im Schlafzimmer aus und wieder andere greifen zu den Laufschuhen und joggen durch die Nachbarschaft. In vielen Parks wird teils dicht an dicht gejoggt und keine 1,5 Meter Sicherheitsabstand eingehalten. Aber kann man sich draußen und in Bewegung überhaupt bei jemandem anstecken? Das beantwortet Christian Spiller. Der ZEIT-ONLINE Sportredakteur ist der Meinung, Joggen ist die perfekte Pandemie-Sportart, und gibt auch gleich ein paar Tipps für Anfängerinnen und Anfänger.

Und sonst so? Die Lindenstraße sagt "Auf Wiedersehen".



Mitarbeit: Katharina Heflik, Anne Schwedt

Moderation: Mounia Meiborg



