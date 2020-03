Mit Millionen Mitspielern ist die Wirtschaft ein vertracktes Ding: Drehe hier an einer Stellschraube und dort bricht eine Firma zusammen. Oder manche werden in der Krise plötzlich richtig reich. Verbiete Schnaps, wie in der Prohibition, und das organisierte Verbrechen blüht.

So auch in Corona-Zeiten. Die Selbstquarantäne herrscht aus einsichtigem Grund. Nur toben wie immer die unbeabsichtigten Folgen: Produktion runter, Arbeitslosigkeit rauf; wie Mieten und Gehälter zahlen? Der Staat greift ein und verteilt Billionen. Gut für Konzerne wie kleine Leute. Wer aber fällt durch die Ritzen?

Nicht die Zeugen Jehovas oder die Abo-Drücker, die von Tür zu Tür wandern. Sie wissen, dass Sie 24/7 zu Hause sitzen und aufmachen werden, schon weil Sie neugierig sind, wer da Ihre Einsamkeit durchbricht. Es profitieren alle, die das Gesundheitssystem bedienen, von Big Pharma bis zur Apotheke. Auch die unbesungenen Helden der Gig Economy, die unter Lebensgefahr Pizza ins Haus bringen. Und Netflix, weil das Kino zu ist.

Niemand aber denkt an die Beschäftigten, die außerhalb des Sozialstaats in der Dunkelwirtschaft als unversicherte Selbstständige arbeiten. Gemeint sind hier die Einbrecher, Taschendiebe und Kleinunternehmer, die sich mit "Geld oder Leben!" ihr Brot verdienen.

Einbruch ist in diesen Zeiten ein Nullgeschäft. Denn es gibt keine leeren Häuser mehr, wenn die Besitzer sie 24/7 hüten müssen. Weg sind die lukrativen "Gelegenheiten, die es vor dem Virusangriff gab", notiert der Kulturtheoretiker der Financial Times, Robert Shrimsley. Er weiß, wie es in London zu Zeiten von Charles Dickens' Oliver Twist zuging.

Die arme Waise konnte sich nur als Taschendieb ernähren. Heute müsste Oliver verhungern. Da draußen läuft kaum einer rum, dem er die Börse klauen könnte. Außerdem fehlt die Menschenmenge, die das Opfer ablenkt, dem Täter Deckung bietet. Die Kaufhäuser, die Stadien sind zu, die U-Bahn ist leer. Oliver '20 könnte auch nicht die staatliche Wohlfahrt anzapfen, um sich wegen Kurzarbeit den Lohn aufbessern zu lassen. Denn er könnte keinen Tarifvertrag vorweisen.

Nun zum gewaltbereiten Typ, der mit dem Rambo-Messer fuchtelt. Die Drohung ist nicht glaubwürdig, weil er die Klinge nicht ansetzen kann, sondern zwei Meter Abstand einhalten muss. Das Opfer hustet laut und schon flüchtet der Räuber. Ladendiebstahl wäre noch möglich, aber wie versteckt man ein Paket Klopapier unter der Joppe? Draußen, in der leer gefegten Straße lauert die Polizei. Sie freut sich, wenn sie nicht bloß Quarantänesünder ergreifen kann, sondern richtige böse Buben.

Kriminelle, es sei denn jene mit dem weißen Kragen, die im Homeoffice ihre Ränke schmieden, haben heute keine Chance. Umso mehr verdienen die Verlierer die Fürsorge der Gesellschaft, denn sie sind genauso unschuldig an ihrem Schicksal wie die arbeitslosen Kino- und Kneipenangestellten, wie Friseure und Kosmetikerinnen, von Sexworkern gar nicht zu reden. Übrigens geht es auch Bettlern schlecht, wenn die Straßen leer sind.

Vergesst die Notleidenden nicht! Das gilt für alle, auch die schlimmen Jungs, deren Geschäftsmodell in diesen Wochen zusammenbricht. Sie können nicht einmal eine Grundversorgung in der JVA beanspruchen. Denn die Einweisung erfordert im Rechtsstaat eine Verurteilung. Sie haben aber nichts getan, weil Corona ihnen das Geschäft verdirbt.