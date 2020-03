In dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist die Lage schon lange angespannt. Mit mehr als 20.000 Bewohnerinnen und Bewohnern ist das Lager überfüllt und die hygienische Versorgung laut Menschenrechtsorganisationen unzureichend. Das Coronavirus hat Moria bisher nicht erreicht, jedoch wurden auf der Insel bereits die ersten Infektionen bestätigt. Zudem sorgten zuletzt Brände und Attacken auf Helfer und NGOs dafür, dass die humanitäre Hilfe zurückgefahren werden musste. Was ein Virusausbruch in Moria bedeuten würde und wie die einzige Lösung aussieht, hat Fabian Scheler Caterina Lobenstein gefragt. Die Hauptstadtkorrespondentin der ZEIT hat das Flüchtlingslager mehrfach besucht und steht noch immer mit NGOs und Helferinnen und Helfern vor Ort in Kontakt.

Die deutsche Regierung versucht, das Coronavirus vor allem mit sozialer und körperlicher Isolation der Bürgerinnen und Bürger zu bekämpfen. Seit dem Montag ist ein sogenanntes Kontaktverbot in Kraft getreten. In Südkorea wurde eine andere Strategie gewählt: Neben anderen Maßnahmen waren es flächendeckende Tests, um bei möglichst vielen Menschen festzustellen, ob sie infiziert sind oder nicht. Mit dieser Herangehensweise wird Südkorea immer wieder als gutes Beispiel angeführt, wie man das Coronavirus eindämmen und zurückdrängen kann. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt dieses Vorgehen. Ob das Virus eingedämmt werden kann, indem viel getestet wird und bei wem und wie viel derzeit in Deutschland getestet wird, erklärt Jakob Wittmann, Redakteur im Wissensressort von ZEIT ONLINE.

Und sonst so? In Corona-Zeiten wird auf dem Balkon nicht nur geklatscht und gesungen, sondern auch Marathon gelaufen.



