Richter Hendrik Steenhuis strahlt so viel Ruhe aus, dass man meint, einem Routinefall beizuwohnen. Doch in seine nüchterne Rede über die Details zum Ablauf mischen sich Sätze, die die eigentliche Tragweite dieses Gerichtsverfahrens unterstreichen. "Viele Menschen haben lange auf diesen Tag gewartet", ist so ein Satz. "Das Ausmaß des Verlustes von so vielen Menschenleben ist nur schwer zu begreifen", ist ein anderer. Später wird die niederländische Staatsanwältin an das Pult treten, um die Namen der Todesopfer zu verlesen. Name für Name, Ehepaar für Ehepaar, Familie für Familie. Sie liest fast eine halbe Stunde. Es ist ein kleiner Gerichtssaal in Amsterdam, in dem Großes verhandelt wird: Am Montag hat der Strafprozess zum Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 begonnen.



Am 17. Juli 2014 war die Boeing der Malaysia Airline auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord starben. Zwei Drittel von ihnen stammten aus den Niederlanden, wo jetzt der Prozess begonnen hat. Ein 350-köpfiges Ermittlerteam hat dafür fünf Jahre lang Beweise zusammengetragen. Vier Verdächtige werden angeklagt, am Abschuss von MH17 beteiligt gewesen zu sein und sich somit auch des Mordes schuldig gemacht zu haben. Doch wie erwartet ist keiner von ihnen vor Gericht erschienen. Ihre Plätze in der ersten Reihe blieben leer.

Angeklagt sind die drei russischen Staatsbürger Igor Girkin, Sergej Dubinskij und Oleg Pulatow sowie der Ukrainer Leonid Chartschenko. Alle drei Russen sind zumindest ehemalige Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU oder des Inlandsdienstes FSB. Sie sind selbsterklärte Separatisten der ersten Stunde, die in den Wirren nach der Kiewer Maidan-Revolution Administrationsgebäude in der Ostukraine besetzten und dort abtrünnige Phantomstaaten aus der Taufe hoben. Zwar wurden im Vorjahr internationale Haftbefehle gegen die Verdächtigen, die sich allesamt in Russland oder in von Russland kontrollierten Gebieten aufhalten sollen, ausgestellt, aber Russland hat kein Auslieferungsabkommen mit der EU. Doch zumindest einer der Angeklagten, Pulatow, wird vor Gericht von zwei Anwälten vertreten.



Leugnen, verwirren, blockieren

Die Bilder des Abschusses der Passagiermaschine schockierten die Welt. Verwesende Leichen in der ostukrainischen Sommerhitze, Gepäckstücke und Wrackteile in Sonnenblumenfeldern, über eine Fläche von fast 50 Quadratkilometern verteilt. Der Krieg im Donbas lief zwar schon einige Monate, aber erst durch den MH17-Abschuss bekam er eine internationale Dimension. Entsprechend groß ist das Interesse an diesem Prozess: Ein eigenes Medienzentrum wurde für rund 400 akkreditierte Journalisten aufgebaut, der Prozess wird per Livestream übertragen. Für den MH17-Prozess wurde sogar das niederländische Strafrecht geändert, um Verhandlungen auf Englisch und über Videoschalten führen zu können. Der Prozess wird mindestens ein Jahr dauern, im Justizkomplexes sind Slots bis März 2021 reserviert.

Die Ermittler haben inzwischen keinen Zweifel mehr, dass MH17 von einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde, die aus dem Arsenal der 53. Luftabwehrbrigade der russischen Armee ins Kriegsgebiet gebracht worden war. "Wir haben den Beweis, dass die Russische Föderation in diese Tragödie, in dieses Verbrechen involviert ist", sagte der niederländische Chefermittler Fred Westerbeke bei einer Pressekonferenz im Vorjahr.



Der MH17-Prozess berührt eine zentrale Frage des Krieges in der Ostukraine: die Rolle Russlands, das bis heute in der Ostukraine einen verdeckten Krieg gegen Kiew führt. "Sie (die Russen, Anm.) hätten uns bei diesen schwierigen Ermittlungen mit Informationen und Beweisen unterstützen können", so Westerbeke damals. "Am Tag nach dem Ereignis hätten sie uns sagen sollen: 'Wir haben einen Fehler gemacht', oder: 'Wir haben etwas gemacht, was nicht hätte passieren sollen.'"

Stattdessen wurde und wird im Kreml dazu geschwiegen. Moskau hat sich dafür auf eine Strategie festgelegt: Leugnen, verwirren und blockieren. Jeder Hinweis auf eine russische Verbindung wird als russophobe Propaganda abgetan, die Ermittlungen als "parteiisch und politisch motiviert" zurückgewiesen. Immer wieder hat der Kreml seine Zweifel an der "Objektivität der Arbeit des Ermittlerteams" geäußert – freilich, ohne sich selbst konstruktiv an den Ermittlungen zu beteiligen. In staatsnahen Medien wurde ein regelrechtes Propagandafeuerwerk gezündet und dabei die unterschiedlichsten, haarsträubenden Varianten lanciert, wie MH17 abgeschossen worden sein soll. 2015 hat Moskau zudem mit seinem Veto ein UN-Tribunal zur MH17-Katastrophe blockiert. Das sei "voreilig" und "kontraproduktiv", so der russische Präsident Wladimir Putin damals.