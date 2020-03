Diese Woche hat in Amsterdam ein Prozess begonnen, der nichts ändern wird und der doch bedeutend ist. Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer: Igor Girkin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatow und Leonid Chartschenko. Die Anklage wirft ihnen vor, verantwortlich zu sein für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 durch eine russische Boden-Luft-Rakete am 17. Juli über der Ostukraine.

298 Menschen starben damals, die meisten von ihnen kamen aus den Niederlanden. Dass mir dieser Prozess nicht gleichgültig ist, hat auch persönliche Gründe. Dass ich die schwarzen Leichensäcke, die im Juli 2014 aus den Sonnenblumenfeldern getragen und am Wegesrand abgelegt wurden, nicht vergessen werde. Nicht die Schallplatten, die zerstreut im Feld waren, Fournier, Bach. Nicht das Kinderbuch auf Niederländisch, nicht die Flasche Whiskey aus dem Duty-free-Shop, die vom Himmel gefallen, aber ganz geblieben war. Nicht die aufgesprungen Kinderkoffer, nicht die Fernsehjournalisten aus den USA, die Absperrungen ignorierten, während sie auf Sendung gingen und für die ich mich entsetzlich schämte.

Nicht die Kohlekumpel, die nach der Arbeit den Sanitätern zur Hilfe kamen und mit verrußten Gesichtern wie ein Suchtrupp die dichten Weizenfelder durchsuchten. Nicht das abgerissene Bein am Wegesrand, von dem ich dachte, die Rettungskräfte hätten es übersehen. Also lief ich hinter ihnen her und rief: "Entschuldigung, da liegt noch ein Bein! Sie haben vergessen, das Bein mitzunehmen!" Aber sie hatten es nicht vergessen. Es waren nur zu viele Tote, zu viele Leichenteile zu bergen in dieser sengenden Sommerhitze, die keine Zeit ließ.

Diese Erinnerungen spielen natürlich eine Rolle, wenn ich diesen Prozess für wichtig erachte. Doch bedeutend ist er aus ganz anderen Gründen. Denn auch wenn jene, die für den Tod dieser 298 Menschen mitverantwortlich sein sollen, nicht vor Gericht erscheinen werden; auch wenn sie dieses wie der russische Geheimdienstler Igor Girkin, der die Militäroperation bei Donezk befehligte, gar nicht anerkennen. Auch wenn selbst ein Urteil in diesem Prozess nichts an der offiziellen Position des Kremls ändern wird – dieser Prozess ist die beste Möglichkeit, den russischen Lügen beizukommen.

Im Staatsfernsehen und in den sozialen Netzwerken verbreiteten russische Politiker unzählige Theorien, was angeblich mit der Passagiermaschine geschehen sein soll. Eine Bombe sei am Bord explodiert; der Anschlag galt eigentlich Putin, aber die Ukrainer hatten die Flugzeuge verwechselt; das Flugzeug ist mit einem anderen zusammengestoßen; die Amerikaner steckten mit drin und an Bord des Flugzeuges befänden sich alte Leichen; die Ukrainer hätten die Rakete abgefeuert; die Ukrainer hätten extra die Flugroute geändert und den Piloten über das Kriegsgebiet geschickt; ein ukrainischer Militärjet habe die MH17 abgeschossen. In diesem Strauß an Theorien fehlt nur eine: dass die russische Seite womöglich etwas mit dem Abschuss zu tun hatte. Weil die 53. Luftabwehrbrigade des russischen Militärs, so formulieren es die niederländischen Ankläger, die Buk-Rakete aus Russland über die Grenze in die besetzte Ostukraine brachte, die dann aber – womöglich, vermutlich – aus Versehen eine zivile Passagiermaschine abschoss statt eines ukrainischen Militärflugzeuges.

Nie ist der Kreml schuldig, nie muss er auch nur den Hauch einer Verantwortung für seine Taten tragen. Belastende Filme, Telefonmitschnitte, Zeugenaussagen – alles gefälscht! Man sieht sich als Großmacht und mimt doch das Opfer einer weltweiten antirussischen Verschwörung. Sieht sich ungerecht behandelt, übergangen, vorverurteilt, gedemütigt. "Seit Jahrzehnten werden wir für alles Böse auf unserem Planeten beschuldigt", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums der BBC. Ob der Fall Skripal, ob die Einmischungen in anderer Länder Angelegenheiten, ob die gezielten Bombardierungen der Zivilisten in Idlib, die von einer UN-Untersuchungskommission belegt worden sind; ob der Krieg in der Ostukraine, ob der Abschuss der MH17 – für den Kreml ist das alles Propaganda. Nur eine Seite ist der Wahrheitsfindung verpflichtet: Russland!