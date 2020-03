Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für seine Flüchtlingspolitik kritisiert, ihm aber zugleich weitere Hilfe angeboten. "Der türkische Präsident fühlt sich im Augenblick nicht ausreichend unterstützt", sagte sie nach einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef. So habe die Türkei zwar sehr viel bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge geleistet und zudem sei die Lage durch die Kämpfe im syrischen Idlib und die Massenflucht von bis zu einer Million Menschen Richtung türkischer Grenze "sehr, sehr drastisch". Allerdings sei es – "bei aller Gesprächsbereitschaft, um auch noch mehr Unterstützung zu geben" – "völlig inakzeptabel, dass man das jetzt auf dem Rücken von Flüchtlingen austrägt", sagte Merkel.

Laut der Bundeskanzlerin schicke die türkische Regierung die Flüchtlinge in eine "Sackgasse" – die EU-Länder Griechenland und Bulgarien verweigern ihnen die Einreise. Das Thema sei nur zu lösen, indem das EU-Türkei-Abkommen wieder so "hinbekommen" werde, dass es von beiden Seiten "akzeptiert und umgesetzt wird". Merkel forderte, dass die internationale Gemeinschaft im Norden Syriens eine Schutzzone für die syrischen Flüchtlinge einrichten und sie dort versorgen müsse.



Ähnlich äußerte sich Außenminister Heiko Maas und warnte davor, Flüchtlinge zu instrumentalisieren. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Flüchtlinge zum Spielball geopolitischer Interessen gemacht werden. Egal, wer das versucht, der muss immer mit unserem Widerstand rechnen", sagte der SPD-Politiker in Berlin.



"Sehr beunruhigende Situation"

Derzeit versuchen Tausende vor allem aus Syrien stammende Flüchtlinge, von der Türkei nach Griechenland und damit in die Europäische Union zu gelangen. Die Lage an der Grenze hatte sich am Wochenende zugespitzt, nachdem die Türkei wegen der Kämpfe um die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens ihre Grenzen geöffnet hatte. Griechische Sicherheitskräfte haben die Grenze jedoch weitgehend abgeriegelt und gehen zum Teil mit Blendgranaten und Tränengas gegen die Menschen vor. Nach UN-Angaben harren rund 13.000 Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Viele wollen weiterziehen, etliche nannten im Fernsehen Deutschland als Ziel.

"Wir erleben zurzeit an den Außengrenzen der EU zur Türkei, auf Land und zur See, eine sehr beunruhigende Situation", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen, und das ist er natürlich nicht." Die türkische Erklärung "führt diese Menschen, Männer, Frauen und Kinder, in eine extrem schwierige Lage und es stellt genauso auch Griechenland vor enorme Herausforderungen", sagte Seibert. Ausdrücklich sprach er von "Flüchtlingen und Migranten" – nicht jeder werde nach der gültigen Definition ein Flüchtling sein.

Vergleiche zwischen der aktuellen Lage und der Flüchtlingskrise von 2015 wies er im Namen der Bundesregierung zurück. So gebe es inzwischen das EU-Türkei-Abkommen und die EU-Grenzschutzbehörde Frontex sei besser aufgestellt, sagte der Regierungssprecher. Zudem bestehe eine "intensive politische Zusammenarbeit" zwischen der EU und vielen Herkunfts- und Transitländern der Flüchtlinge. "Mit solchen historischen Vergleichen kommen wir überhaupt nicht weiter."

Seibert hob hervor, 2015 und 2020 seien "sehr unterschiedlich". Auch habe der Satz von Kanzlerin Merkel, dass sich 2015 nicht wiederholen werde, nach wie vor seine Gültigkeit. Die Bundesregierung sei außerdem überzeugt, dass der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei "aufrechterhalten und eingehalten" werden solle.



Am Dienstag wollen sich die Spitzen der EU ein eigenes Bild vom Geschehen an der griechisch-türkischen Grenze machen. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis teilte mit, er werde EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel und Europaparlamentspräsident David Sassoli an der griechischen Landgrenze zur Türkei treffen. Am Abend ist ein Treffen Erdoğans mit Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow in Ankara geplant.

Frontex will schnelle Hilfe leisten

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex will rasch auf das Hilfeersuchen Griechenlands wegen der Vielzahl von Flüchtlingen aus der Türkei reagieren. Auf Bitten Griechenlands habe er eine rasche Intervention auf den Weg gebracht, teilte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri in Warschau mit. Derzeit hänge die Arbeitsweise der Agentur aber noch vollständig von den EU-Mitgliedsstaaten ab. Diese könnten auf einen Stab mit 1.500 Einsatzkräften sowie auf Ausrüstung zugreifen. Die EU-Staaten hätten fünf Tage Zeit, Personal zu schicken – und zehn Tage für die Ausrüstung.



Frontex wiederum habe erst vom kommenden Jahr an die Möglichkeit, selbst auf 700 Beamte des europäischen Grenz- und des Küstenschutzes zuzugreifen. Dann gebe es mehr Flexibilität. Frontex habe aber bereits jetzt Überwachungspersonal an die griechischen Grenzen geschickt und werde zudem Personal von anderen Missionen abziehen, um schnelle Hilfe zu leisten.



Österreich und Ungarn betonten ihren gemeinsamen Willen zum Kampf gegen illegale Grenzübertritte. Österreich sei im Vergleich zur Migrationskrise 2015 inzwischen deutlich besser aufgestellt, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ungarischen Kollegen Sándor Pintér. "Wir haben die Lehren aus 2015 gelernt." Österreich habe nun für diesen Fall mehr Polizisten zur Verfügung, eine bessere Einsatztaktik und eine bessere Ausrüstung. "Unser Ziel ist es und bleibt es: anhalten und nicht durchwinken", sagte Nehammer.