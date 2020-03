Seit der Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, die Grenze zu Griechenland einseitig zu öffnen, ist die Lage der Flüchtlinge in der Region noch prekärer geworden. An der türkisch-griechischen Grenze kam es zu Auseinandersetzungen mit dem griechischen Militär, auf den Inseln sind die Lager hoffnungslos überfüllt. Deutschland hat sich bereit erklärt, in Abstimmung mit anderen EU-Ländern minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Eine strukturelle Lösung ist das nicht. Gianluca Rocco beobachtet das Geschehen genau. Er leitet seit 2017 die Internationale Organisation für Migration (IOM) in Griechenland, einem Verbund, der bei der UN angegliedert ist und dem 173 Mitgliedsstaaten angehören.



ZEIT ONLINE: Herr Rocco, in welcher Lage befinden sich die Geflüchteten an der Grenze zu Griechenland?

Gianluca Rocco: Die Grenze wird vom griechischen Militär komplett abgeriegelt, es ist extrem schwierig, sie zu überwinden. Bloß in einem Bereich im Norden des Landes nutzen Schmuggler einen Fluss. Doch die Armee hat nach Angaben der Regierung bereits 39.000 Flüchtlinge am Grenzübertritt gehindert. Wer es schafft, wird verhaftet. Asyl können sie aktuell nicht beantragen.

ZEIT ONLINE: Das wäre eigentlich ihr Recht.

Rocco: Die Regierung hat das ausgesetzt, wir warten jetzt auf ein Zeichen der EU, um zu wissen, wie es weitergeht.

ZEIT ONLINE: Offensichtlich wurde an der Grenze Tränengas eingesetzt. Die Berichte darüber sind widersprüchlich. Was wissen Sie darüber?

Rocco: Es gab in den vergangenen Tagen mehrere Auseinandersetzungen auf beiden Seiten. Nicht nur mit den Flüchtlingen, die die Grenze übertreten wollten, sondern auch zwischen dem türkischen und dem griechischen Militär. Es gibt Videos und Bilder davon, wie sie sich mit Tränengas bewerfen. Es ist schwer zu erkennen, wer genau was macht.

ZEIT ONLINE: Und die Flüchtlinge stehen dazwischen?

Rocco: Anfangs waren es Hunderte. Mittlerweile ist es schwer einzusehen, weil das Militär alles abgeriegelt hat. Es gibt viele Fake-News, zum Beispiel Berichte, dass 80.000 Menschen die Grenze überschritten hätten. Dabei waren es seit Samstag bis Montag gerade einmal 1.900. Das schließt das Festland und die Inseln mit ein. Einige haben gesagt, die Türkei drücke die Flüchtlinge mit Tränengas in Richtung der Grenze, die Türkei behauptete, die Griechen würden auf die Flüchtlinge schießen. Und dann haben sie sich gegenseitig beschossen. Klar ist nur, die Flüchtlinge sind diejenigen, die darunter leiden.

ZEIT ONLINE: Wie reagieren die darauf?

Rocco: Wir beobachten, dass sie sich zum Teil zurückziehen. Richtung Istanbul, weg von der Grenze. Das heißt aber nicht, dass es nicht weiterhin Menschen dort versuchen würden.

ZEIT ONLINE: Woher kommen die Menschen?

Rocco: Aus Afghanistan, Pakistan, Syrien. Die meisten von ihnen waren wohl schon länger in der Türkei. Ihnen wurde gesagt, die Grenze sei offen. Man konnte Videos sehen davon, wie sie in Bussen dorthin gebracht wurden. Jetzt sind sie da gestrandet.

ZEIT ONLINE: Deutschland hat erklärt, gemeinsam mit anderen EU-Staaten bis zu 1.500 minderjährige Geflüchtete aufnehmen zu wollen. Ein wichtiger Schritt oder Symbolpolitik?

Rocco: Das ist ein exzellenter Schritt. Die unbegleiteten Minderjährigen auf den Inseln befinden sich in unzumutbaren Bedingungen. Für die ist das eine wichtige Entwicklung. Und es ist ein starkes Signal an die anderen Länder der EU, wie es gehen kann. Was Deutschland getan hat, wird viel Druck für die Kinder rausnehmen.