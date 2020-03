Im Streit um das gemeinsame Flüchtlingsabkommen war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag zu Besuch in Brüssel. Er forderte von der Europäischen Union Nachbesserungen am Flüchtlingsabkommen von 2016. Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen näherten sich beide Seiten in einem "guten und offenen Gespräch" aneinander an. Am vergangenen Wochenende hatte Erdoğan die Grenzen zur EU für geöffnet erklärt. Das löste einen starken Andrang von Flüchtlingen an der Grenze zu Griechenland aus. Dabei haben Sicherheitskräfte beider Seiten zum Teil Tränengas eingesetzt, um Flüchtlinge zurückzudrängen. Die griechische Regierung kündigte zudem an, vorübergehend keine neuen Asylanträge mehr anzunehmen und droht, illegale Einwanderer, die nicht mehr zurück wollen, lebenslang festzuhalten. Trotz der Verstöße seitens der Türkei erklärte von der Leyen den Migrationspakt weiterhin für gültig. Doch warum? Ole Pflüger spricht mit Europa-Korrespondent Ulrich Ladurner über die Ergebnisse des Treffens in Brüssel und die Schwierigkeit, eine Einigung zu finden.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Am Wochenende ist erstmals auch der deutsche Fußball vom Erreger betroffen. Auf Empfehlung des Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU), Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abzusagen, bleiben einige Stadien in den nächsten Tagen leer. So werden unter anderem die Männer-Bundesligaspiele von Borussia Mönchengladbach gegen den 1.FC Köln am Mittwoch und das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ohne Zuschauer stattfinden. Besonders betroffen sind auch kleinere Sportarten. Im Eishockey der Männer wird es in dieser Saison keinen Deutschen Meister geben und durch fehlende Zuschauereinnahmen drohen vielen Teams finanzielle Probleme. Sportredakteur Fabian Scheler erklärt, warum auch Olympia in Gefahr ist.



Und sonst so? China will 100.000 Enten nach Pakistan schicken.

