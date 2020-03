Trotz Coronavirus-Pandemie verzichten die Schweden weiterhin auf Ausgangssperren; Restaurants, Cafés und Kneipen bleiben geöffnet. Derweil überlegt US-Präsident Donald Trump aus Sorge um die Wirtschaft und seine Umfragewerte, die Einschränkungen schon bald wieder zurückzunehmen. Der britische Premier Boris Johnson zögerte lange. In Spanien hingegen werden Ausgangssperren rigoros durchgesetzt. Im Ausland wird sehr unterschiedlich auf die Pandemie reagiert – wie gehen die Menschen dort damit um? Wir haben dazu Stimmen von Korrespondenten und Korrespondentinnen gesammelt. Aus New York, Moskau, London, Stockholm und Barcelona berichten Jörg Wimalasena, Alice Bota, Bettina Schulz, Christian Stichler und Julia Macher.

Ob Messen, Konzerte, die Fußball-EM: Alles wurde abgesagt oder verschoben. Mit einer Ausnahme: die Olympischen Spiele in Tokio. Lange sperrten sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die japanische Regierung gegen eine Absage oder Verschiebung der Spiele. Auch die Kritik von Sportlern und die Ankündigung mehrerer Länder, keine Athleten und Athletinnen im Sommer nach Tokio zu schicken, hatte zunächst wenig Einfluss. Doch nun hat Ministerpräsident Shinzō Abe wohl eingesehen, dass die Olympischen Spiele verschoben werden sollten. Wie die Fußball-EM wurde auch die zweite große internationale Sportveranstaltung um ein Jahr verschoben. Warum sich die Organisatoren so lange gegen eine Verschiebung gesperrt hatten und ob in der Krise auch eine Chance zu einer Reform des IOC liegen kann, erklärt ZEIT-ONLINE-Sportredakteur Oliver Fritsch.

