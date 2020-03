Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio werden nicht im Jahr 2020 ausgetragen. Wegen der Corona-Pandemie sollen sie um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben werden. Das verkündete Japans Premierminister Shinzō Abe am Dienstagmittag. Eine Verschiebung über diesen Termin hinaus komme aber nicht in Frage. Zuletzt hatten immer mehr Länder, aber auch einzelne Athletinnen und Athleten angekündigt, an den Spielen im Sommer 2020 nicht teilnehmen zu wollen, und so den Druck auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) erhöht.



In Afghanistan streiten sich Aschraf Ghani und Abdullah Abdullah um das Amt des Präsidenten. Und solange sie das tun, lässt sich der Friedensvertrag der USA mit den Taliban nicht umsetzen. Deswegen erhöht die US-Regierung jetzt den Druck und streicht Hilfsgelder für das Land, zunächst eine halbe Milliarde Dollar.



Was noch? Asterix-Zeichner Albert Uderzo ist gestorben.

Redaktion: Ole Pflüger

Moderation: Fabian Scheler

Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt@zeit.de.