Vor ein paar Wochen war das Coronavirus noch weit weg in China. Vergangenen Sonntag empfahl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dann, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Von Schulschließung bis Aktivierung von Bundeswehr-Reservisten: Inzwischen ist ein Großteil des öffentlichen Lebens in Deutschland aufgrund des Coronavirus lahmgelegt, und immer mehr Länder schließen ihre Grenzen, auch Deutschland. Kanzlerin Angela Merkel ruft dazu auf, soziale Kontakte zu vermeiden und nur noch für lebensnotwendige Dinge vor die Tür zu gehen. Warum solch rigorose Maßnahmen gerechtfertigt sind, erklärt ZEIT-ONLINE-Wissensredakteur Jakob Simmank. Er geht auch darauf ein, wie lange die Schulschließungen anhalten könnten und wie man schwere Corona-Fälle künftig behandeln könnte.

Es war die große Überraschung für Brandenburg im vergangenen Jahr: Der Elektroautobauer Tesla kündigte an, in Grünheide eine neue Gigafactory zu bauen, die 2021 in Betrieb gehen soll. Tausende Arbeitsplätze standen auf einmal für die strukturschwache Region in Aussicht. Trotzdem gab es Proteste der Anwohnerinnen und Anwohner unter anderem gegen die Waldrodung und den Bau der Fabrik in einem Trinkwasserschutzgebiet. ZEIT-Wirtschaftsredakteur Claas Tatje hat mit dem brandenburgischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und dem Initiator einer Bürgerinitiative gegen die Tesla-Ansiedlung gesprochen. Er ordnet die Kritikpunkte gegen Tesla ein, wie die Bürgerbeteiligung bei dem Fabrikprojekt aussieht – und wie die AfD die Proteste für sich nutzt. Könnte die Tesla-Fabrik in Brandenburg am Ende noch wegen den Protesten und Einwänden scheitern?



Und sonst so? Singen gegen die Corona-Einsamkeit



