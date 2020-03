Zwei Meldungen machten am Dienstag die Runde, die beunruhigend klingen: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor Einnahme von Ibuprofen bei Corona-Verdacht und Lothar Wieler – der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) – sagt, dass die Corona-Pandemie bis zu zwei Jahre andauern könne. ZEIT ONLINE-Wissenschaftsredakteur Sven Stockrahm ordnet beides im Was jetzt?-Update ein.



Am Vormittag hat das Robert Koch-Institut die Gefährdung durch das neuartige Coronavirus in Deutschland von "mäßig" auf "hoch" erhöht. In einigen Regionen könne man sogar von einem sehr hohen Risiko sprechen. Außenminister Heiko Maas hat heute angekündigt, im Ausland gestrandete Deutsche mit Lufthansa-Maschinen wieder ins Land zu holen. Und die Bundesregierung sprach eine weltweite Reisewarnung aus.



Außerdem: Die Fußball-EM wird verschoben, der Weltsport pausiert – mit einer Ausnahme.

Moderation: Ole Pflüger

Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt@zeit.de.