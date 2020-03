Vor fast sechs Jahren, am 17. Juli 2014, starben 298 Menschen über der Ostukraine. Das malaysische Passagierflugzeug MH17, mit dem sie auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur waren, war abgeschossen worden. Nach sechs Jahren Untersuchungen durch ein internationales Ermittlungsteam spricht vieles dafür, dass die Rakete, die MH17 abgeschossen hat, von einer russischen Militärbrigade stammt. Doch Russland streitet alle Vorwürfe bis heute ab. Heute beginnt der Prozess gegen vier mutmaßlich Verantwortliche. Simone Brunner berichtet für ZEIT ONLINE über die Ukraine und ist beim Prozessauftakt in Amsterdam dabei. Im Gespräch mit Erica Zingher erzählt sie, warum der Prozess in Abwesenheit der Angeklagten beginnt und warum Russland trotz erdrückender Beweislast jede Verantwortung von sich weist.

Als Ursula von der Leyen (CDU) im vergangenen Jahr neue EU-Kommissionspräsidentin wurde, kündigte sie ihren Green Deal an: Bis zum Jahr 2050 soll die EU klimaneutral wirtschaften. Zudem rief das EU-Parlament den Klimanotstand aus. Aus den Zielen von der Leyens hat die EU-Kommission nun das EU-Klimagesetz gemacht, das heute im EU-Parlament in Brüssel debattiert werden soll. Petra Pinzler ist Korrespondentin im Hauptstadtbüro der ZEIT und hat sich mit dem neuen EU-Klimagesetz beschäftigt. Sie erzählt, welche Ausstrahlungskraft von den Klimaplänen der EU-Kommission ausgehen kann und warum sie trotzdem von Umweltschützern kritisiert werden.



Und sonst so? Wie Unternehmen mit selbst entworfenen Emojis insgeheim Werbung machen.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz, Christina Felschen

Moderation: Erica Zingher



