Die Lage in der Region Idlib in Syrien hat sich in der vergangenen Woche verschärft. Die Gegend bildet den letzten Rückzugsort der islamistischen Rebellengruppen, die von der Türkei unterstützt werden. Am Donnerstag sind mindestens 33 türkische Soldaten bei einem syrischen Luftangriff getötet worden. Die Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad wird durch russische Streitkräfte verstärkt. Die Türkei reagiert seitdem mit Gegenangriffen – und der Konflikt mit Russland verschärft sich. Ein Krisengipfel für diese Woche ist in Planung. Gleichzeitig sucht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Streit mit der EU. Am Freitag kündigte er an, Geflüchtete nicht mehr an der Ausreise Richtung EU zu hindern. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte er. Tausende Menschen bewegen sich seitdem in Richtung der Grenzübergänge. Mit der ZEIT-Nahost-Korrespondentin Lea Frehse sprechen wir über die aktuelle Lage und mögliche Entwicklungen.



Die Berichterstattung zum Coronavirus in Deutschland hat sich in der vergangenen Woche auf die deutschen Infektionsfälle konzentriert, eenn die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert haben, ist hierzulande in den dreistelligen Bereich gestiegen. Die Bundesregierung und die Länder reagieren mit der Absage von Großveranstaltungen und verhängen Quarantäne für Menschen mit möglichem Kontakt zu Infizierten. Weltweit sind zurzeit mehr als 80.000 Infektionen in mindestens 52 Ländern bestätigt, in Europa gibt es die meisten Infektionen in Italien. Es wird viel über Worst-Case-Szenarien gesprochen, aber wie geht es eigentlich im besten Fall weiter? Wir sprechen über die aktuelle Lage und über die Folgen einer möglichen Verbreitung in Afrika und Südamerika.

Und sonst so? Tiefgefrorene Rentiere am Straßenrand.



Mitarbeit: Ivana Sokola, Mathias Peer

Moderation: Ole Pflüger



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de