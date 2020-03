Anfang Februar wurde in Thüringen der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt, der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei bekam eine Stimme weniger als der FDP-Kandidat. Wegen des parteiübergreifenden Protests trat Kemmerich anschließend bald wieder zurück. Am Mittwoch wird erneut gewählt: Bodo Ramelow tritt wieder für die Linke an, doch trotz der Unterstützung von Grünen und SPD würden ihm vier Stimmen zur Mehrheit fehlen. Einziger Gegenkandidat ist der AfD-Politiker Björn Höcke. Die CDU schickt keinen Bewerber in die Wahl, ihre Rolle ist unklar. Fabian Scheler spricht mit Martin Debes, Chefreporter der Thüringer Zeitung und Autor für ZEIT ONLINE, über Ramelows Chancen, Handlungsmöglichkeiten für die CDU sowie die Kandidatur von Björn Höcke.

Zwei Wochen nach dem rassistischen Anschlag in Hanau wird heute der Ermordeten gedacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier werden auf der zentralen Trauerfeier in Hanau erwartet. Durch die Veranstaltung soll zum einen Solidarität gegenüber den Opfern bekundet werden, zum anderen sollen Angehörige zu Wort kommen. Buchautor Andreas Maier wuchs in derselben hessischen Gegend auf wie der Attentäter. Er erinnert sich an seine Kindheit, die von Rassismus geprägt war. Er spricht über seine Kindheitserfahrungen und wie das bis heute wirkt.



Und sonst so? Werder Bremen verzichtet auf Autogrammschreiben. Doch will überhaupt jemand Autogramme aus Bremen?



Mitarbeit: Konstantin Zimmermann, Anne Schwedt

Moderation: Fabian Scheler

