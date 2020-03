Nein, diesmal flog kein Blumenstrauß vor die Füße des frisch gewählten Ministerpräsidenten. Vor vier Wochen war dies die Szene der Wahl gewesen. Thomas Kemmerich von der FDP war überraschend mit den Stimmen von AfD und CDU zum neuen Regierungschef gewählt worden. Das düpierte rot-rot-grüne Lager hatte lautstark protestiert. Die Sitzung endete im Tumult.

Diesmal ging es geordneter zu. Aber langweilig wird es so schnell nicht in Erfurt, auch wenn große Überraschungen ausblieben. Bodo Ramelow hat es im neuen Anlauf geschafft. Diesmal reichte ihm im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der drei alten und neuen Regierungsparteien. Die CDU hat sich enthalten. Die Abgeordneten der FDP haben an der Wahl nicht teilgenommen, sondern sind bei der namentlichen Abstimmung einfach auf ihren Plätzen sitzen geblieben. Die AfD hat geschlossen gegen Ramelow gestimmt. So weit, so übersichtlich.

Und doch gab es auch diesmal eine Szene mit hohem Symbolgehalt. Bodo Ramelow verweigerte seinem Gegenkandidaten Björn Höcke von der AfD den Handschlag, zu dem dieser sich in die Schlange der Gratulanten eingereiht hatte. Normalerweise dauern solche Gespräche nach erfolgten Personalwahlen nur wenige Sekunden. Glückwunsch – Danke – der Nächste. Aber der Disput, der sich nun zwischen Höcke und Ramelow entzündete, währte eine gefühlte Ewigkeit.

Höcke wollte den nicht erwiderten Handschlag nicht akzeptieren. Höcke redete auf Ramelow ein, Ramelow schüttelte den Kopf. Höcke nickte energisch. Irgendwann standen beide fast Nase an Nase. Der eine kopfschüttelnd, der andere nickend. Die Schlange der Gratulanten wurde währenddessen immer länger. Die übrigen im Plenum begannen zu murren. "Das ist Nötigung", rief eine aus dem linken Lager. Irgendwann gab Höcke auf und ging feixend zu seinen Abgeordnetenkollegen zurück.



"Anstandslos", ruft einer von der AfD

Hinterher, in seiner Regierungserklärung, ging Ramelow nicht nur auf diese Szene ein, er machte sie sogar zur zentralen Botschaft seiner Ansprache. "Ja, ich habe Herrn Höcke nicht die Hand gegeben", sagt er. Viel weiter kam er zunächst nicht. Denn sofort erfolgte ein lauter Zwischenruf: "Anstandslos", rief einer aus dem AfD-Lager.

Aber Ramelow kam nun erst richtig in Fahrt: Die AfD sei es doch, die "die Demokratie mit Füßen" trete. Die den anderen Parteien "Fallen" stelle, wie vor Wochen demonstriert, als sie den eigenen Kandidaten nicht wählte, sondern stattdessen geschlossen für Kemmerich stimmte. "Sie sind die Brandstifter in diesem Saal!", schleuderte Ramelow der AfD-Fraktion entgegen.

Kräftiger Applaus von Rot-Rot-Grün und zaghafter von einzelnen aus CDU und FDP. Die AfD ruft wütend dazwischen. Eine Abgeordnete der Linken hält dagegen: "Einfach mal die Klappe halten."

Das Konfliktpotenzial ist also nach wie vor hoch in Erfurt. Nur ist die Lage nicht mehr ganz so verfahren. Es gibt einen Regierungschef, zwar ohne eigene Mehrheit, aber bei dem auch nicht zu befürchten steht, dass er in drei Tagen wieder zurücktritt wie Kemmerich. Ramelow hat angekündigt, im nächsten Frühjahr Neuwahlen anzustreben. Bis dahin soll der Haushalt verabschiedet werden und die "Sacharbeit für Thüringen" im Vordergrund stehen, wie es Politiker verschiedener Parteien an diesem Mittwoch nannten. Sogar der FDP-Chef Thomas Kemmerich betonte hinterher, dass man "vernünftige Politik machen" wolle.

Die Lager haben sich verschoben. Union und FDP haben diesmal mehr als alles andere betont, dass sie wirklich nichts mit der AfD gemein haben wollen. Ramelow und andere Linkenpolitiker sagten an diesem Tag mehrfach, dass man mit allen "Demokraten" zusammenarbeiten möchte, wobei sie die AfD explizit ausschließen. Auch alle anderen, bis auf die AfD, waren mit dieser Grenzziehung offiziell einverstanden. Was ja schon einmal ein markanter Unterschied ist im Vergleich zur Wahl vor vier Wochen.