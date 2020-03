Im Jahr 2015 erlebte Deutschland eine der größten Einwanderungsbewegungen der Nachkriegszeit – etwa 890.000 Menschen kamen an. Durch die Abschottungspolitik Europas ist die Zahl in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Seit Ende Februar versuchen Tausende Migrantinnen und Migranten über die griechisch-türkische Grenze nach Westeuropa zu gelangen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte ihnen suggeriert, sie durchzulassen, um Druck auf die EU aufzubauen. Die griechische Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Mit Blick auf die angespannte Lage sagen Politikerinnen und Politiker nun immer wieder, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe. Doch ist das überhaupt wahrscheinlich? ZEIT-Korrespondent Michael Thumann ist ins Grenzgebiet gereist und berichtet von seinen Beobachtungen.

Die französische Hauptstadt Paris kämpft mit vielen Problemen: Wohnungsnot, Vorstadtgewalt, Verkehrschaos. Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo wirbt mit einem Öko-Konzept für ihre Wiederwahl. Sie fordert, Paris zu einer "Stadt der Viertelstunde" zu machen. Alles, was im Alltag benötigt wird, soll fußläufig erreichbar sein. Das erhöhe die Lebens- und Luftqualität der Stadt und mache Paris umweltfreundlicher. Auch der Arbeitsplatz soll sich laut dem Konzept in Wohnungsnähe befinden. Wie realistisch ist ein solches Vorhaben in einer Stadt, in der viele Menschen sich kaum eine Wohnung leisten können? ZEIT-ONLINE-Autorin Marlene Thiele war vor Ort und erklärt, wie grün Paris wirklich werden kann – und ob Anne Hidalgo überhaupt auf ihre Wiederwahl hoffen kann.

Und sonst so: Wie feiert man den Internationalen Tag der Mathematik? Vielleicht mit einem Pie.



