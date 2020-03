Die vergangene Woche war hart für den linken US-Senator Bernie Sanders. Der Mann, den Umfrageinstitute kürzlich noch an der Spitze im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur sahen, liegt bei den Delegiertenstimmen inzwischen deutlich hinter seinem Konkurrenten Joe Biden zurück. Alle marktliberalen und konservativeren Demokraten haben sich inzwischen hinter ihm versammelt, die Liste namhafter Unterstützer ist lang: Beto O'Rourke, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Kamala Harris, Andrew Yang, Cory Booker – alle noch bis vor Kurzem selbst Kandidaten. Nur die jüngst ausgestiegene Elizabeth Warren hat sich nicht für Biden ausgesprochen – aber auch nicht für Sanders, an dessen Kandidatur ihre Kampagne scheiterte. Sanders steht jetzt unter Druck, sich vorzeitig zurückzuziehen. Denn nicht nur die Parteispitze, auch die Wählerinnen und Wähler bevorzugen Biden, wie der Big Tuesday genannte jüngste Wahlgang gezeigt hat. Darüber, ob Sanders überhaupt noch Chancen auf die Kandidatur hat und wie geeignet Biden ist, es mit Donald Trump aufzunehmen, spricht ZEIT-ONLINE-US-Korrespondent Jörg Wimalasena.

Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag auf die Synagoge in Halle und das Attentat von Hanau – was diese Gewalttaten außer den rassistischen oder antisemitischen Motiven miteinander verbindet, ist auch die erschreckende Zahl an zustimmenden Kommentaren in sozialen Netzwerken. So ermitteln Staatsanwaltschaften nach den Hanau-Morden, wie auch im Fall Lübcke, gegen zahlreiche Autoren von Hassposts im Netz. Mit geringer Aussicht auf Erfolg, denn diese können sich auf Datenschutz und Meinungsfreiheit berufen. Die Bundesregierung will nun mit einem neuen Gesetz gegen Hassrede vorgehen, heute berät erstmals der Bundestag über den Antrag (pdf). Demnach könnten Passworte für Social-Media-Accounts, aber auch für Cloud-Dienste herausgegeben werden müssen – ohne das Wissen der Nutzerinnen und Nutzer. ZEIT-ONLINE-Digitalredakteurin Lisa Hegemann erklärt, vor welchen Schwierigkeiten die Regierung im Kampf gegen Hassrede im Netz steht und weshalb das Gesetz so umstritten ist.

Mit Küken gegen Smartphones.



