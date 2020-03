Die US-Demokraten haben ein paar turbulente Tage hinter sich. Noch vor einer Woche sah alles danach aus, dass im November der selbst erklärte Sozialist Bernie Sanders versuchen wird, Donald Trump zu schlagen. Umfragen sahen ihn mit Werten von 30 Prozent als unangefochtene Nummer eins der Demokraten und doppelt so stark wie alle seine Konkurrenten. Darunter auch Joe Biden, Barack Obamas Ex-Vize, der die ersten Vorwahlen verlor und auch bei Debatten nicht zu überzeugen wusste. Doch zwischen Wochenende und dem Super Tuesday, an dem mehr als ein Drittel aller Delegiertenstimmen vergeben wurden, erklärten die eher marktliberalen Kandidaten Amy Klobuchar und Pete Buttigieg ihren Rückzug und ihre Unterstützung für Biden. Multimilliardär Mike Bloomberg, der 700 Millionen Dollar in seine Kampagne gepumpt hatte, stieg nach dem Wahldienstag aus, um Joe Biden nicht im Weg zu stehen. Und auch die linke Kandidatin Elizabeth Warren stieg aus dem Rennen aus. ZEIT-Autor Klaus Brinkbäumer analysiert von New York aus den US-Wahlkampf und spricht über Parallelen zur Wahl 2016.

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Ein Datum, an dem weltweit die Errungenschaften der Frauenbewegung gefeiert werden – und zugleich viele daran erinnern, dass der Kampf um die Einhaltung von Frauenrechten noch lange nicht gewonnen ist. In Deutschland wurden im Jahr 2018 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Und in Mexiko wurden allein im Jahr 2019 4.000 Frauen ermordet. Innerhalb von fünf Jahren ist die Anzahl der Femizide um fast 140 Prozent gestiegen. Alexandra Endres, Politikredakteurin bei ZEIT ONLINE und Lateinamerika-Expertin, berichtet von einem ungewöhnlichen Protest mexikanischer Frauen und seinen Hintergründen.

Und sonst so? Selbst wenn wir allein im All sein sollten: Unser Mond ist es nicht.

Mitarbeit: Alexander Eydlin

Moderation: Ole Pflüger

