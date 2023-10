Der per Haftbefehl gesuchte AfD-Politiker Daniel Halemba ist in Stuttgart festgenommen worden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg der Nachrichtenagentur dpa mit. Der 22-jährige Halemba war unlängst in den bayerischen Landtag gewählt worden.

Gegen den AfD-Politiker werde wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt, sagte der Sprecher weiter. Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet. Halemba soll voraussichtlich noch an diesem Montag, spätestens am Dienstag einem Richter in Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könne.

Razzia in Halembas Studentenverbindung im September

Am Samstag hatte die Staatsanwaltschaft bekanntgegeben, dass Halemba per Haftbefehl gesucht wird. Zu den genauen Gründen und Vorwürfen hatte sie da noch nichts mitgeteilt. Die AfD bestätigte den Haftbefehl gegen einen ihrer Abgeordneten, ohne einen Namen zu nennen.



Schon vor längerer Zeit war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen Halemba und weitere Mitglieder der Studentenverbindung Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg ermittelt. Dort hatte es im September bereits eine Razzia gegeben. Im Raum standen Vorwürfe wie Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.



Laut der Staatsanwaltschaft gab es den Verdacht, dass sich im Verbindungshaus der Burschenschaft Gegenstände mit Kennzeichen der Partei der Nationalsozialisten, NSDAP, sowie rassistische Aufkleber und Schriften befinden könnten.