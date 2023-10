Am Montagvormittag hat Sahra Wagenknecht angekündigt, worüber seit Monaten spekuliert wird: Sie gründet eine neue Partei. In Berlin stellte Wagenknecht den Verein Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, vor. Dieser soll der Vorläufer der gleichnamigen Partei sein, die Anfang 2024 offiziell gegründet werden soll. Gleichzeitig gab Wagenknecht auch offiziell ihren Austritt aus der Linkspartei bekannt. Mehrere Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion schließen sich Wagenknecht an und verkündeten ebenfalls ihren Parteiaustritt, darunter die ehemalige Linkenfraktionsvorsitzende im Bundestag, Amira Mohamed Ali. Bis zur Parteigründung wollen beide noch in der Linksfraktion verbleiben. Der aktuelle Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, bezeichnete den Parteiaustritt der Abgeordneten als unverantwortlich und inakzeptabel. Außerdem kritisierte er Wagenknechts Äußerung, der Gazastreifen sei ein "Freiluftgefängnis". Robert Pausch ist Politikredakteur bei DIE ZEIT und spricht im Podcast über Wagenknechts Neuanfang und ihre kontroverse Äußerung zum Krieg im Nahen Osten.

Beim Angriff der Hamas auf Israel wurden nach israelischen Angaben rund 1.400 Menschen getötet. Mehr als 200.000 Israelis haben ihr Zuhause verlassen, um innerhalb des Landes Schutz zu suchen. Teilweise wurden ganze Städte evakuiert. Außerdem hält die Hamas laut der israelischen Armee noch immer über 200 Geiseln gefangen. Am Montag hat die Armee nun Journalisten Bildmaterial der Hamas-Gräueltaten vorgeführt. Es handelte sich dabei unter anderem um Material von Bodycams der Hamas-Terroristen und Überwachungskameras. Korrespondentin Steffi Hentschke hat an der Vorführung teilgenommen und spricht im Podcast über die Strategie hinter dem Termin.



Außerdem im Update:

Die EU-Außenminister kommen heute für ein Treffen in Luxemburg zusammen. Beherrschendes Thema sind die aktuellen Entwicklungen im Nahostkonflikt. Dabei gibt es zwischen den verschiedenen EU-Ländern erhebliche Meinungsunterschiede.

Die Türkei macht nach langem Hin und Her den Weg für Schwedens Nato-Mitgliedschaft frei.



Was noch? Nordrhein-Westfalen investiert 1,7 Millionen Euro in Sozialwohnungen – aus dem 3-D-Drucker.

