Die internationale Abteilung der globalen Protestbewegung Fridays for Future hat sich zum Krieg in Israel und Gaza öffentlich auf der Seite der Palästinenser positioniert und wirft der israelischen Regierung einen Genozid an Palästinensern vor. Die Äußerungen folgen einem Beitrag der Klimaaktivistin Greta Thunberg, die sich erst vor einigen Tagen in sozialen Medien mit Palästinensern in Gaza solidarisiert hat, ohne auf die Hamas oder das Leid der Menschen in Israel einzugehen. Die deutsche Gruppierung der Fridays for Future hat sich daraufhin auf der Plattform X (vormals Twitter) von den Stellungnahmen der internationalen Sektion und Thunbergs distanziert. Trotzdem fordern deutsche Politiker und der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster einen Bruch der deutschen Abteilung mit Greta Thunberg und dem internationalen Zweig der Klimabewegung. Alisa Schellenberg ist Autorin für ze.tt und ZEIT Campus ONLINE. Im Podcast erklärt sie, warum sich die Klimaaktivisten von Fridays for Future überhaupt im Nahostkonflikt positionieren und berichtet über die Auswirkungen der öffentlichen Stellungnahmen für die Bewegung.

Die israelische Armee hat in den vergangenen 24 Stunden mehr als 250 Raketenangriffe auf Ziele im Gazastreifen gemeldet. Unter anderem sollen dabei Tunnel der Hamas, Hauptquartiere und Raketenabschussrampen getroffen worden sein. Außerdem sollen in Vorbereitung auf eine Bodenoffensive in der Nacht auf Donnerstag bereits einige israelische Bodentruppen in den Gazastreifen vorgedrungen sein. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Behörden melden über 400 Tote durch die israelischen Raketenangriffe, unter ihnen sollen auch 50 Geiseln sein. Das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel wegen der kollektiven Bestrafung und der Hamas wegen der Entführung von Zivilisten Kriegsverbrechen vor.

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist am Donnerstag in Hannover für 60 Jahre SPD-Parteimitgliedschaft geehrt worden. Vor genau 25 Jahren hat Schröder das Kanzleramt angetreten. Die SPD-Parteiführungen kritisiert die Ehrung des umstrittenen Altbundeskanzlers, denn Schröder gilt als Freund Putins und pflegt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine weiterhin enge Verbindungen zu russischen Konzernen.

Und sonst so? Manatis pupsen, um sich fortzubewegen.



