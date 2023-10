Die israelische Regierung hat ihre Ziele im Gazastreifen deutlich gemacht: die vollständige Zerstörung der Hamas im Gazastreifen, gefolgt vom Aufbau eines neuen Sicherheitsregimes. Über das Wochenende hat die israelische Armee ihre Angriffe auf den Gazastreifen ausgeweitet und Gaza-Stadt zu einem "Schlachtfeld" erklärt. Die israelische Luftwaffe soll eigenen Angaben zufolge rund 450 Angriffe auf Tunnel, Bunker und weitere Ziele der Hamas ausgeführt haben. Außerdem sind israelische Bodentruppen offenbar in Vorbereitung auf die geplante Bodenoffensive bereits in den Gazastreifen vorgerückt, um Raketen und Geschütze zur Abwehr von Panzern zu positionieren. Bisher hat die israelische Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu noch keine Pläne für einen Wiederaufbau nach der Zerstörung im Gazastreifen veröffentlicht. Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat sich, gemeinsam mit dem Historiker René Wildangel, für ZEIT ONLINE Gedanken über mögliche Zukunftsszenarien für den Gazastreifen gemacht. Im Podcast analysiert sie die vier Szenarien.



Im Westen Brasiliens haben Goldfunde im Rio Madeira, dem größten Nebenfluss des Amazonas, einen lokalen Goldrausch in der ärmlichen Region ausgelöst. Zwischen den Städten Porto Velho und Humaitá liegen zwei Dutzend Goldwäscherschiffe, die am Boden des Flusses nach Gold wühlen. Doch das Geschäft ist illegal, denn es zerstört nicht nur die Flussbetten, die Goldsucher vergiften durch den Einsatz von Quecksilber auch die Flusstiere und die Wasserversorgung indigener Völker. Wie genau die Goldsuche abläuft und was Politiker und Behörden in Brasilien gegen die Goldsuche zu tun, berichtet Thomas Fischermann, Autor bei ZEIT ONLINE.



