"Das Ziel ist klar: Alles zu zerstören, was mit Hamas zu tun hat." Mit diesen Worten hat ein Sprecher der israelischen Armee die zunehmenden Bodenangriffe in Gaza beschrieben. Das durch den Terrorangriff der Hamas ausgelöste Vorgehen wird die humanitäre Lage in dem Gebiet weiter zuspitzen. Die Stromversorgung soll nahezu komplett unterbrochen sein. Zudem wurde offenbar der Mobilfunk abgeschaltet, weswegen keine Krankenwagen mehr gerufen werden können. Hilfsorganisationen berichten, dass sie den Kontakt zu ihren Mitarbeitern vor Ort verloren haben.

Die Lage war schon vor den Bodenangriffen dramatisch. Am Mittwochmorgen, 25. Oktober, nach einer der tödlichsten Nächte seit dem Beginn der israelischen Gegenangriffe auf den Gazastreifen, erreicht ZEIT ONLINE eine Sprachnachricht von Yousef Hammash aus Chan Yunis, einer Stadt im Süden des Gazastreifens: "Das Ausmaß der Bombardierungen der vergangenen Nacht übertrifft alles, was ich bisher in Gaza erlebt habe. Überall Einschläge und Explosionen. Wir sind den Aufforderungen der israelischen Armee gefolgt und in den Süden gegangen, sicher sind wir hier aber nicht. In unserer direkten Nachbarschaft sind gestern Nacht vier Häuser bombardiert worden. Vor ein paar Tagen hat eine Kollegin von mir elf ihrer Familienmitglieder verloren: ihren Vater, ihre Brüder und ihren einzigen Sohn. Als sie morgens um 9 Uhr beim Frühstück saßen, ist das Haus über ihnen zusammengebrochen. Selbst wenn dieses Chaos wieder aufhören sollte, weiß ich nicht, wie wir uns jemals davon erholen sollen. Wir sind alle traumatisiert."

Bilder der Zerstörungen und dichte Rauchwolken über dem Gazastreifen am Samstagmorgen, 28.10., nach der Ausweitung der israelischen Bodenoffensive. © Hannibal Hanschke/​EPA

Hammash ist Mitarbeiter des Norwegian Refugee Council, einer norwegischen Hilfsorganisation. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, decken sich aber mit anderen Quellen und den Schilderungen von Hilfsorganisationen, mit denen ZEIT ONLINE für diesen Text gesprochen hat.



Verletzte werden nach israelischen Luftangriffen in das Nasser Krankenhaus in Chan Yunis gebracht. © Mahmud Hams/​AFP/​Getty Images

Seit dem Beginn der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen sind laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium 7.326 Menschen getötet worden, darunter 3.038 Kinder. Knapp 18.500 Menschen sollen durch die Bombardierungen verletzt worden sein, etwa 1.600 werden noch unter den Trümmern vermutet. Laut den Vereinten Nationen gibt es im Gazastreifen mittlerweile rund 1,4 Millionen Binnenvertriebe, etwa 600.000 von ihnen sind in Schutzeinrichtungen des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge untergekommen. Das übersteigt die eigentlichen Kapazitäten um etwa das Dreifache.



Binnenvertriebene, die vom Norden in den Süden des Gazastreifens geflohen sind, stehen in einem Flüchtlingscamp des UN-Flüchtlingswerks UNWRA in Chan Yunis in der Schlange einer Essensausgabe. © Mohammed Abed/​AFP/​Getty Images

Der Gazastreifen ist derweil weiterhin abgeriegelt. In 20 Tagen sind nur 84 Lastwagen mit Hilfsgütern wie Lebensmitteln, Wasser oder medizinischem Material über den ägyptischen Grenzübergang Rafah hereingelassen worden. Vor Beginn des Krieges waren es bis zu 450 pro Tag. Treibstofflieferungen hat die israelische Regierung bisher verhindert, weil sie befürchtet, dass diese in die Hände der Hamas geraten könnten. Das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel aufgrund der Blockade Kriegsverbrechen vor, weil damit zwei Millionen Menschen kollektiv bestraft würden.

Bilder der Zerstörungen in Gaza-Stadt © Omar el-Qattaa/​AFP/​Getty Images

Yousef Hammash von Norwegian Refugee Council berichtet davon, wie schwierig es mittlerweile ist, sich mit dem Nötigsten zu versorgen: "Die Suche nach Trinkwasser und Essen wird jeden Tag schwieriger. Aber auch, uns mit Wasser zum Duschen oder Geschirrspülen zu versorgen. Gestern habe ich nach einem Liter Benzin gesucht, um Wasser in den Tank auf unserem Haus zu pumpen. Die Suche hat mich vier Stunden gekostet. Geholfen hat mir schließlich ein Freund, der mit seinem Auto zu einer Werkstatt gefahren ist, um Benzin aus seinem Tank zu pumpen."

Najla Shawa arbeitet für die internationale Hilfsorganisation Oxfam und ist wegen der israelischen Angriffe von Gaza-Stadt ins Zentrum des Gazastreifens geflohen. Ihre Schilderungen erreichen uns am Donnerstag, 26. Oktober, per Sprachnachricht. Shawa ist bei Verwandten untergekommen. 57 Personen, darunter 22 Kinder, teilen sich ein kleines Haus mit zwei Zimmern. Die Situation sei insbesondere für die Frauen unter ihnen nur schwer erträglich: "Wir haben hier im Haus nur zwei Toiletten und so gut wie keine Hygieneartikel. Weil uns Benzin für unsere Autos fehlt, sind wir kaum in der Lage, die wenigen Läden zu erreichen, in denen wir uns damit noch eindecken könnten."

Verletzte Kinder im Al-Aqsa-Krankenhaus in Chan Yunis. © Mustafa Hassona/​Anadolu Agency/​ddp

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) greift aktuell auf ein Depot mit etwa einer Million Liter gespeichertem Treibstoff zurück. In den vergangenen Tagen sei es gelungen, insgesamt rund 200.000 Liter aus dem Depot zu holen. Allerdings benötigt das UNRWA eigentlich 130.000 Liter am Tag, etwa um die Entsalzung von Trinkwasser zu unterstützen und um Krankenhäuser, Schulen und Bäckereien zu versorgen. Weil wegen der Angriffe nie klar sei, ob Treibstoff aus dem Depot geholt werden könne, warnt das UNRWA davor, dass sie die Versorgung Hunderttausender Zivilisten bald einstellen muss. Der Generalkommissar des UN-Hilfswerks, Philippe Lazzarini, bezeichnet die Lage in Gaza schon am Freitag, 27. Oktober, vor der Ausweitung der Bodenoffensive, als "Hölle auf Erden".

Ein Mann trauert nach den israelischen Bombardierungen des Al-Schati Flüchtlingslagers in Gaza-Stadt um die Opfer des Angriffs. © Ali Jadallah/​Anadolu Agency/​ABACAPRESS/​ddp images

Aufgrund des Treibstoffmangels mussten laut der Welthandelsorganisation bereits ein Drittel der Krankenhäuser schließen. Das Al-Schifa Krankenhaus sei eines der letzten Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens, das noch chirurgische Eingriffe durchführe, sagt Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen. Gegenüber ZEIT ONLINE schildert sie, unter welchen Bedingungen ihre Kollegen dort teilweise arbeiten: "Ein Chirurg unserer Organisation musste am Dienstag einem neunjährigen Jungen aufgrund einer schweren Verletzung den Fuß amputieren, auf dem Boden. Aufgrund fehlender Schmerzmittel, Anästhesie und Beatmungsgeräte konnte der Junge kaum sediert werden. Der Anästhesist musste den Jungen während der OP festhalten und seinen Mund offenhalten, damit er nicht erstickt. Die Familie des Jungen stand direkt daneben."

Auch für chronisch kranke Menschen wird die Situation laut der Weltgesundheitsorganisation immer schwieriger. Etwa 2.000 Krebspatienten, 1.000 Dialysepatienten und 130 Frühgeborene, die teilweise beatmet werden müssen, könnten bald nicht mehr versorgt werden, wenn die Treibstofflieferungen weiter ausbleiben.

Zwei Kinder werden nach einem israelischen Luftangriff in das Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhaus in Deir al-Balah gebracht. © Adel Al Hwajre/​Zuma/​imago images

Salim Oweis, Mitarbeiter des Regionalbüros von Unicef in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, schildert am Freitag im Gespräch mit ZEIT ONLINE zudem die katastrophale Lage der Kinder: "Im Gazastreifen gibt es keinen sicheren Ort mehr, auch nicht für die Jüngsten. Schon vor dem Beginn des aktuellen Krieges gab es enorm viele traumatisierte Kinder und Jugendliche." Viele würden unter der israelischen Blockade des Gazastreifens leiden, die schon seit 16 Jahren andauert. Hinzu kämen die wiederholten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und Israel. "Seit dem ersten Gaza-Krieg 2008 wurde der Gazastreifen immer wieder von Israel bombardiert." Die psychische Gesundheit sei dadurch enorm beeinträchtigt. "Viele Kinder zeigen schwere Trauma-Symptome wie Krampfanfälle, Bettnässen, Angst oder aggressives Verhalten." Fast die Hälfte der Bewohner des Gazastreifens sind Kinder.



Zivilisten und Zivilschutzteams suchen nach Luftangriffen auf Gaza-Stadt nach Überlebenden in den Trümmern. © Ali Jadallah/​Anadolu Agency/​ABACAPRESS/​ddp images

Am Freitagabend hat die UN-Vollversammlung eine Resolution verabschiedet, in der sie eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Israel verurteilt die Resolution.