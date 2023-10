Die israelische Armee ist in der vergangenen Nacht erneut mit kleineren Verbänden von Soldaten und Panzern in den Gazastreifen eingerückt. Nach Angaben der israelischen Armee wurden dabei etwa 150 unterirdische Standorte der Hamas angegriffen. Israels Armee hat Videomaterial veröffentlicht, dass die Kämpfe zeigen soll. Außerdem haben nach Militärangaben rund 100 israelische Flugzeuge Ziele der Hamas angegriffen. Dabei soll der Co-Planer des Hamas-Angriffes auf Israel am 7. Oktober getötet worden sein. Nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes sind bei den Luftangriffen Hunderte Gebäude und Häuser zerstört worden. Ob es sich bei den Aktionen um den Beginn der angekündigten Bodenoffensive handelt, ist unklar. Die israelische Armee bestätigte dies nicht.

Wegen der ausgefallenen Stromversorgung und Kommunikation ist es schwer, Informationen aus dem Gazastreifen zu bekommen. Die Organisation Human Rights Watch warnte, Menschenrechtsverletzungen könnten dadurch ungestraft bleiben. Welche Strategie verfolgt Israel jetzt? Das beantwortet Hauke Friederichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von ZEIT ONLINE.

Moderation und Produktion: Elise Landschek

Mitarbeit: Benjamin Probst



