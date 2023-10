Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat diese Woche die Hamas als "Freiheitskämpfer" bezeichnet und damit für kontroverse Diskussionen gesorgt. Der Europäischen Union warf er vor, gegenüber dem Leid der Palästinenser gleichgültig zu sein. Eine geplante Israel-Reise sagte Erdoğan ab. Heftige Kritik kam unter anderem von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der betonte, dass die Hamas nicht für die Freiheit der Palästinenser kämpfte, sondern deren Leid durch ihre Terrortaten verstärkt habe.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober kam es auch in der Türkei immer wieder zu Ausschreitungen und antiisraelischen Vorfällen. Israelische Flaggen brannten, auf das israelische Konsulat in Istanbul wurde mit Feuerwerkskörpern geschossen. Für das Wochenende ist eine von der AKP organisierte propalästinensische Kundgebung in Istanbul geplant, zu der auch Erdoğan erwartet wird. Marion Sendker ist freie Autorin bei ZEIT ONLINE und lebt und arbeitet unter anderem in Istanbul. Im Podcast ordnet sie die Situation vor Ort ein.

Bäckereien, in denen frisch und von Hand gebacken wird, sind in deutschen Innenstädten immer weniger zu finden. Häufig werden sie von Bäckereiketten oder Selbstbedienungstheken für Backwaren im Supermarkt ersetzt. Das Backhandwerk geht nach und nach verloren. Hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und gestiegene Mehlkosten verstärken diese Entwicklung zusätzlich. Auch im bayerischen Wombach sollte die Dorfbäckerei schließen. Doch die Bewohner suchten nach einer Lösung und gründeten gemeinsam eine Genossenschaft, um die Bäckerei zu retten. Mit großem Erfolg. Torben Becker ist freier Autor für ZEIT Campus. Er hat sich die Bäckerei und Genossenschaft vor Ort angesehen und mit den Bewohnern gesprochen. Im Podcast erklärt er, wie das Genossenschaftsmodell genau funktioniert.

Alles außer Putzen: Am Samstagabend kann man mit ein bisschen Glück eine partielle Mondfinsternis beobachten.

Moderation und Produktion: Lisa Caspari

Redaktion: Rita Lauter

Mitarbeit: Lisa Pausch und Lea Schüler

Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de.