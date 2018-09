Der ugandische Rebellenführer Kony bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe

Joseph Kony, Führer der Lord’s Resistance Army (LRA) , der vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrecher gesucht wird, hat erstmals in seinem Dschungelversteck ein Interview gegeben. In diesem bestreitet er gegenüber der ZEIT alle Vorwürfe – auch die Massaker an Zivilisten, die Vergewaltigungskampagnen gegen Frauen und Mädchen und Entführung von mehreren tausend Kindern in Nord-Uganda, die von der LRA mit brutalsten Methoden als Kämpfer zugerichtet werden: „Alles Lüge. Ich habe nie jemanden entführt. Alle, die hier sind, sind freiwillig hier. Weil sie Schutz suchten oder kämpfen wollten.“ Auf die Frage nach den Kindesentführungen der LRA im Sudan antwortet Kony: „Lüge. Die UN sind doch im Sudan. Wenn es so wäre, warum tun sie nichts dagegen?“

Konys LRA kämpft seit fast zwanzig Jahre gegen die ugandische Armee – angeblich, um die unterdrückte Volksgruppe der Acholi in Norduganda zu verteidigen, die jedoch am häufigsten von Überfällen der Rebellen heimgesucht wird. Zwischen der LRA und der ugandischen Regierung sind derzeit Friedensgespräche in Vorbereitung, deren Ernsthaftigkeit allerdings von vielen Beobachtern skeptisch beurteilt wird.

Deutschland im Falle einer Grippeepidemie mit Intensivbetten drastisch unterversorgt

Im Falle einer Grippeepidemie sei Deutschland mit Intensivbetten drastisch un-terversorgt. Davor warnen Gesundheitsexperten der Allianz und des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung in einer Studie, die der ZEIT vor-liegt.

Seit Einführung der sogenannten Fallpauschalen 2003, die Krankenhäuser zur Sparsamkeit zwingt, haben viele von ihnen die Anzahl ihrer Betten reduziert. Der Kapazitätsabbau ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass er im Ernstfall vor allem in den Großstädten zu Engpässen führen könnte. Selbst bei einem „mittelschweren“ Epidemie-Verlauf – bei dem sich jeder dritte Bundesbürger mit Grippe infiziert – fehlten bundesweit 6000 Intensivbetten. Allein in der Bundeshauptstadt Berlin gibt es 500 Betten zu wenig, berechneten die Forscher im Auftrag der Allianz .

Neue Studie: Rechtschreibniveau seit den 60er Jahren extrem gesunken