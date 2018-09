Karadžić soll, gemeinsam mit anderen Tätern, in zwei großen Fällen Völkermord an Teilen der muslimischen sowie der kroatischen Bevölkerung von Bosnien-Herzegowina geplant und befohlen sowie zu derartigen Verbrechen angestiftet und sie begünstigt haben.

Ziel sei es gewesen, bosnische Muslime und Kroaten zu vernichten oder für immer aus Gebieten zu vertreiben, die von bosnischen Serben

beansprucht wurden.



Die Staatsanwaltschaft fasst zum einen zahlreiche Orte zusammen, in denen Völkermord verübt worden sei. Im zweiten – und zugleich am stärksten herausragenden Fall des gesamten Verfahrens – wirft sie Karadžić vor, das Massaker an bis 8000 muslimischen Männern und Jungen in Srebrenica im Juli 1995 geplant und angeordnet zu haben.